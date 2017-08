Syv sære ting du kan smake på matfestival i Trondheim

Visste du at Torget fylles med Trøndersk matfestival fram til lørdag? Gatene fylles med mat fra hele Trøndelag, samtidig som det også arrangeres bryggerifestival. Her noen av de rareste rettene vi fant på menyen.

Pizza med blåskjell

I Åfjord-teltet finner du en kombinasjon av italiensk og norsk, nemlig pizza med blåskjell, fordi de ønsker å servere noe litt unormalt. Pizzaen består av hvit saus, som inneholder blant annet kraften fra blåskjellene, hvitvin og creme fraiche. I tillegg legges det ferske blåskjell oppå pizzaen, sammen med ost, løk og andre grønnsaker. For de som ikke er glad i blåskjell kan man bytte den ut med salami.

- Det er veldig mange som syns dette er kult, fordi det er noe uvanlig. Flere er nysgjerrige på hvordan det smaker, spesielt folk som ikke har smakt blåskjell i det hele tatt. Vi får mye gode tilbakemeldinger, men jeg tror folk syns pizzaen er noe utenom det vanlige, sier Frida Haugdahl (23), som baker pizza i solsteiken.

Bjørneburger

Løiten hjorteoppdrett serverer både bjørneburger, hjorteburger og hjortepølse. Flere år på rad har Jan Steinar Marken kommet til matfestivalen i Trondheim for å selge burgerne av det spesielle slaget.

- Folk syns det er spennende å prøve noe nytt. Smaken på bjørneburgeren er kanskje litt mer besk, men den smaker veldig godt, sier han.

Vaffel med songraut

Oppdal er godt representert på matfestivalen, hvor Bakeriet Sprø serverer vaffel med en uvanlig grøt: songraut, som er en gammel matrett fra Oppdal som tar minst seks timer å lage.

- Vi serverer vaffelen med songrøt, som ligner litt på prim og brunost. Det er varmkokt melk rett fra tanken som har kokt i flere timer. Når folk smaker den blir de overrasket over at det er så godt. Det er en originaloppskrift fra Oppdal, sier Gina Schønheyder, som selger vaflene.

Øl med agurk

Matfestival betyr også bryggerifestival i Trondheim, og her kan du smake øl som er tilsatt agurksaft under bryggingen. Austmann Brygger har lagd en øl basert på sin Hoppy Blonde, hvor de har tilsatt agurksaft. Resultatet er et lyst sommerøl.

- Vi kjøper 200 kilo agurk og kjører det gjennom en saftpresse. Da er det 70 prosent agurksaft fra agurkene som tilsettes ølet. Jeg trodde ikke det skulle være godt, men når man blander to så ulike smaker oppdager man ofte at det smaker verken agurk eller det originale ølet. For meg smaker det mer melon, men for mange er det nok en smak som ikke eksisterte i utgangspunktet, sier Anders Cooper ved Austmann.

Spekeskinke av hjortehjerte

Hos bodene Lierne serveres det kjøtt i alle varianter, fra elgeburger til bjørnepølse, men mest spesielt er kanskje spekeskinke av hjortehjerte.

- Folk syns det er spesielt og godt. Det er mørt kjøtt, så dette selger vi mye av, sier Mette Moe hos utstillerne Li-snadder.

Lam marinert i bringebær

Har du smakt kjøtt marinert i bær? I teltene som representerer smaker fra Stjørdal serverer Ersgard lam marinert med både bringebær og solbær.

- Metoden går ut på å steke kjøttet på høy varme for å få en god stekeskorpe, for så å koke kjøttet sammen med bringebær, litt solbær og grønnsaker slik at smaken trekker inn i kjøttet. Det er to ting som går godt sammen! Det er veldig få som har gjort denne metoden, fordi klassikeren er å bruke vin. Men vi tenkte at det var for dumt å bruke vin fra Frankrike når vi kunne bruke bringebæra fra naboen, sier Stein Sakhaug som står foran ovnen og forbereder lammet.

Kjøttbolle av hjort

Moen gård serverer hjortekjøttboller på en gaffel, for å friste de småsultne.

- Vill hjort er det ikke mange som selger her, så dette er en kjøttbolle som smaker mer vilt. Det går unna som varmt hvetebrød, og det er mange som er glad for at de kan kjøpe en liten smakebit, sier Anne Huitfelt ved boden.

