Magnus satte fyr på Byscenen

Klokken er 23, og en av hjernene bak Another Trondheim, Yuuki, har akkurat akkurat hoppet opp på scenen. I lokalets vegger jamres det hard elektromusikk, mens lysene blinker i raskt tempo. Byscenen er ikke til å kjenne igjen. Når du entrer lokalet møter du et lysshow hvor Tokyos travle gater florerer på storskjerm, taket er lavere og diskokula spinner i taket. Bildene beveger seg raskt, og lysene blinker. Lokalet er blitt intimt, og hadde du ikke visst bedre, ville du trodd dette var et av byens hippeste diskotek, heller enn en konsertarena.

Lengter etter tapte scener

Etter at Brukbar/Blæst ble lagt ned i fjor, var mange skuffet, deriblant arrangørene Yuuki og Magnus. Dette har resultert i Another Trondheim, hvor de ønsker å bringe et nytt klubbkonsept til byen med nytt perspektiv. Yuuki har allerede erfaring med klubb og arrangering fra arbeidslivet i Tokyo, og skapte blant annet Another Tokyo da han fortsatt bodde i hjembyen. Han vil bringe samme følelse og konsept til lille Trondheim, og sette byen på kartet.

– Jeg føler at folk i Trondheim virkelig ønsker noe som dette. Folk er både spente og jeg er sikker på at de som har kommet i kveld kjenner den varme atmosfæren vi ønsket å skape. Det er viktig for oss at vi kommuniserer med publikum om hvordan de ønsker kvelden skal være, sier Yuuki.

Han tror folk synes det var verdt å besøke festen.

– Arrangementet er perfekt for meg og kjæresten min, fordi vi bare har sittet hjemme og ventet på at noe sånt skulle skje! Her får man rørt seg, sluppet seg løs og vært en del av musikken og lyset. Jeg går som regel ikke på vanlige klubber i byen, fordi det er mer stivt, sier Ailin.

Lysshow og lyskuler

Bassen durer i ørene, og de besøkende begynner så smått å finne veien til dansegulvet. På scenen står Yuuki og rapper sammen med elektrorytmen, mens han ønsker alle velkommen. På gulvet glitrer det i det grønne lyset, og folk beveger seg taktfast etter lyden.

«Kan dere skrike?» , spør Yuuki publikumet.

På dansegulvet flyr det to lysende kuler rundt om de besøkende. Det er en danseglad kar som beveger seg bortover gulvet med de to kulene i hånda, og snart finner han veien til scenen. Han menger seg med dj’en, og gir publikum et eget lite danseshow. Noen er enda ikke vågale nok til å rive seg løs fra bordene og de komfortable ståplasser bakerst i lokalene. I baren sitter Oskars Nazars (29) og Emma Hope (24) og tar en pause mellom danseslagene.

– Jeg syns konseptet er skikkelig bra, og jeg liker musikken de spiller, sier Emma.

– Kvelden er flott, men jeg syns musikken kunne vært bedre. De spiller noe bra innimellom, men når den gode rytmen er på topp, begynner kvaliteten å gå nedover. Jeg savner mer «action» og energi i musikken, mener Oskars.

Hett dansegulv

Kvelden er gjennomført, og lokalene er klare for å gjøre kvelden til en helaften. Diskokula som går rundt i taket, speiler seg i hele rommet. Besøkende er folk i alle aldre. Både jenta med «chocker» og Levi's-bukse, og fyren i Hawaii-skjorte har funnet veien til lokalet. På dette tidspunktet begynner dansegulvet å hete seg opp, og folk blir varme i trøya. En fyr slenger seg ned på gulvet for litt breakdance og lager en dansesirkel, jenta med blomsterbluse vrikker føttene i bre beinstilling, mens mannen i dressen tripper lett på tå.

– La meg se dere danse, sier Yuuki.

Han hopper ned fra scenen og danser med publikum mens han rapper i mikrofonen. Folk beveger seg ivrig rundt. I løpet av den siste timen har det kommet flere besøkende, og de nølende bakerst i lokalene har funnet rytmen på dansegulvet. Når klokka bikker 01.00 er lokalet enda fullere, og få greier å la være å danse til musikken. Om entusiasmen fra denne kvelden bringes videre til de kommende sene sommernettene, kan det love godt for Another Trondheim.

– Jeg håper at ordet sprer seg til flere mennesker som forstår konseptet, og at folk ser på det som en mulighet for å ha det gøy, sier Yuuki.

