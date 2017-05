Her kan du se lysshow fra Tokyos gater på lørdag

- Jeg er en «random» japansk ailienen som tilfeldigvis havnet i Trondheim etter å ha funnet den store kjærligheten, sier Yuuki Itho.

Han har merket seg at både Blæst/Brukbar, Familien og Suppa har gått tapt de siste årene, og at folk er misfornøyde med at det ikke lenger fins en arena for å arrangere eventer og booke ny musikk.

- Trondheim har stor nok entusiasme for musikalske initiativ, men det mangles et sted å arrangere.

I oktober 2016 møtte han Magnus Skjåk Bræk, som delte samme tanker om tilbudet i byen. Møtet har resultert i et nytt klubbkonsept, Another Trondhiem.

- Konseptet ligger i navnet; Vi vil skape et nytt perspektiv og se Trondheim fra en annen side, gjennom elektronisk musikk, og ved å skape et nytt miljø for kreativitet og engasjement. Du finner vanlige utesteder over alt i byen, så folk lengter etter noe nytt, kult og hipt. Byen er urørt og trenger noe ikonisk.

Krydrett konsept

Både Magnus og Yuuki bruker hver sin bagasje av erfaringer fra bransjen for å «spice opp» klubbkonseptet. På lørdag kan du dermed vente deg lysshow fra Tokyos gater og skylines, hvor elektromusikken durer i veggene. Lokalet skal også gjøres mer intimt, ved at taket senkes, vegger settes opp og balkongene stenges av. Lineupen består av både gamle slagere som Bjørn V, og nytt blod som Sagtann.

Hva kan folk forvente på lørdag?

- Noe som ikke har skjedd i Trondheim før. Man kan også forvente en varm, vennlig atmosfære hvor alle typer folk er velkomne. Det blir ny musikk, høylytt og god stemning. Alle bør definitivt komme opp av den komfortable sofaen og Netflix- tittinga i helga, sier Yuuki.

Samle, engasjere og knytte

- Vi ønsker å samle mennesker i Trondheim gjennom nye impulser, ta et steg videre, og «unite our wibes», sier Yuuki.

Gutta vil dele sitt eierskap til Another Trondheim med resten av byen, og bli knyttet til nye mennesker.

- Vi håper å få i gang dugnadsånden i Trondheim, og leter etter likesinnede mennesker som kan være med på å gi energi og har samme lidenskap til å skape noe i byen, sier begge entusiastisk.

Målet er at Another Trondheim skal bli en regelmessig happening i byen, som skal samarbeider med flere lokaler og forhåpentligvis festivaler.

- Vi håper blant annet å arrangere Another Trondheim i forbindelse med Pstereo-festivalen, og klubben vil i oppstarten arrangeres annenhver måned, sier Magnus.

Vil få store artister til Trondheim

Yuuki ønsker å bruke sin erfaring fra klubblivet i Tokyo til å forme det nye konseptet. Etter flere år med kontaktbygging av artister og bransjen er han motivert for å få store navn til byen.

- Jeg har kontakt med folk og artister i både Tokyo og Europa som ønsker å ta turen til Trondheim og oppleve noe nytt. På klubbene i Tokyo snakkes det allerede om den norske byen, men først må vi få i gang et anerkjent konsept her. Til dette trenger vi den trønderske energien, og vi må ha nok folk i teamet og publikumet for å utvikle oss. Det blir ikke rom for store artister uten at folk samles og gjør noe nytt.

Etter hvert som klubbkonseptet vokser ønsker Yuuki og Magnus å knytte Trondheim med andre store Europeiske byer.

- Folk skal ønske å reise fra Købehavn, Stockholm eller andre storbyer for å oppleve Trondheim. Industrien kommuniserer, og musikk er et universelt språk.

Trenger trønderne

Samtidig er gutta klare på at de idealistiske målene ikke nås med mindre trøndere kjenner sin besøkelsestid.

- Alle har jo ulike preferanser innen musikk, men hvis du også har kjent på savnet av nye musikalske impulser, og syns at det skjer lite i byen: kom på vårt første arrangement på Byscenen på lørdag! Vi trenger mange publikummere for å gjøre dette til noe stort. Vi må bli kjent med folk, enten om de vil bidra til konseptet, eller som bare delta på festen, sier Yuuki.

