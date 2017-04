Snart kan du få en smak av Firenze på Solsiden

Restaurantkjeden, som i mange år har drevet flere restauranter i hovedstaden, satser nå på å gjøre trøndere til lags med sin første satsing utenfor Oslo.

Byggingen av restauranten på Beddingen har pågått siden februar etter at lokalene ble kjøpt måneden før. Førstkommende lørdag skal alt være klappet og klart til åpning.

- Jeg tror det kommer til å gå veldig bra her i Trondheim. Mange kjenner oss kanskje allerede fra Oslo, og får lyst til å besøke oss her på Solsiden. Vi vil i hvert fall være gjenkjennelig, forteller administrerende direktør i Olivia, Tone Wicklund-Hansen.

- Jo flere, jo bedre

De blir langt ifra alene om å servere pizza på Solsiden, men Wicklund-Hansen tror ikke det vil være noen ulempe.

- Vi tenkte på det, men likte lokasjonen såpass godt. Samtidig har vi erfart fra Oslo at det med flere gode restauranter i nærheten av hverandre bare bringer med seg mer trafikk. Jeg tror det vil gagne Solsiden.

Hun ser frem til å åpne dørene for sultne trøndere.

- Vi er først og fremst stolte over at Trondheim er den første byen vi satser i utenfor Oslo, for det er en fantastisk restaurantby. Så ser vi for oss at vi skal være et ganske uformelt sted man kan stikke innom. Pizza og pasta er vel noe stort sett alle elsker.

Stil fra Firenze

Hver Olivia-restaurant har sin særegne stil inspirert av en by i Italia. Da de skulle etablere seg i Trondheim var de ikke i tvil om hvilken italiensk by som skulle prege restauranten.

- Vi valgte Firenze, da hovedsaklig på grunn av Nidarosdomen og elva, som har noen likhetstrekk. Man skal føle at man ikke kommer nærmere Italia enn dette, understreker Wicklund-Hansen.

Elio Candela er kjøkkensjef i den nyoppstartede restauranten. Han forventer fullt trykk fra første dag, og gleder seg til å servere italiensk mat.

- Jeg er kjempespent på åpningen, men tror det kommer til å bli ordentlig bra. Vi har dyktige folk på kjøkkenet, og vi lager mat av de beste råvarene, understreker han.