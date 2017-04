Her får du den billigste ølen på Bakklandet

Skal du ta torsdagspilsen på Bakklandet, men er usikker hvor du får den billigste ølen? Vi har sjekket prisen på de ulike stedene i bydelen, og serverer her en oversikt for å gjøre det litt lettere for deg å navigere deg fram.

Kanskje du heller ønsker å ta turen til Solsiden? Her finner du den billigste ølen

De stedene som ikke selger øl i 0.5 l, har vi regnet om desiliterprisen fra 0.4 l. De aktuelle stedene vil være merket med en asterisk (*) i teksten.

Her er oversikten:

Antikvariatet - 83 kroner

De har også studentpris, da koster ølen 75 kroner.

Kalas & Canasta - 90 kroner

Den Gode Nabo - 87 kroner

De har studentpris, da koster ølen 70 kroner.

Bakklandet Skydsstation - 85 kroner

Er du stamgjest eller student får du en halvliter for 73 kroner.

Folk og fe- 95 kroner*

Glassgården Brasseri & Grill - 92 kroner

Sabrura - 89 kroner

Denne ølpristesten ble publisert i april 2017. Vi tar forbehold om prisendringer og nye utesteder. Ser du noen som mangler på listen, feil pris eller har andre spørsmål - ta kontakt med oss på mail: trd.by@adresseavisen.no.