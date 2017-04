Fått med deg disse bildene på Facebook? Nå kan du møte mannen bak

Hva: Konsert med Ina Wroldsen

Hvor: Olavshallen

Når: Torsdag 20.00

Hva: Urban dyrking

Hvor: Verkstedhallen & Lobbyen

Når: Lørdag klokken 12.00

Framtiden i våre hender inviterer studenter til urban dyrking, som ifølge dem er en voksende trend. Her kan du lære både å så, plante og stelle.

Hva: Tropisk fest

Hvor: Studio 26

Når: Torsdag klokken 22.00

Glowsticks, sommerklær og tropisk musikk og drinker er stikkordene for denne kvelden. Dans deg inn i sommeren denne torsdagsnatta!

Hva: Mosaic-festival

Hvor: Midtbyen

Når: Fredag-lørdag klokken 17.00

Festivalen ble arrangert for første gang i fjor, og konseptet er å reis verden rundt uten å forlate Trondheim. Her kan du få med deg ulike kulturer rundt omkring i Midtbyen.

Hva: Foredrag om særskrivingsfeil

Hvor: Litteraturhuset i Trondheim

Når: Torsdag 20. april

Du har garantert fått med deg Facebook-siden «Bilder i kampen mot særskrivingsfeil». Mannen bak er André Ulveseter, og nå kommer han til Trondheim for å holde foredraget «Ett ord – bilder i kampen mot særskrivingsfeil».

Hva: Hjemme alene-fest

Hvor: Kafé Soil

Når: Fredag klokken 19.00

Soil spinner videre etter Taps forlot lokalene, og fyller i tillegg to år. Det feirer de med fest. Det blir både dans og musikk denne kvelden.

Hva: Sykkelfilmfestival

Hvor: DIGS

Når: Lørdag klokken 12.00

Ja, det ligger i ordet hva det er: en festival der det vises filmer om sykkel. Urban sykling, ifølge arrangementet. Det blir og debatt, så er du interessert i sykkel og dens rolle i akkurat Trondheim er dette noe for deg!

Hva: Rosenborg - Aalesund

Hvor: Lerkendal

Når: Søndag klokken 18.00

Hva: Klesbyttefest

Hvor: Ivar Matlaus Bokkafé på Svartlamon

Når: Lørdag klokken 18.00

Det er sesong for å friske opp garderoben. Er du gira på å gjøre det på en mer miljøvennlig måte, er nok klesbytting noe for deg. På lørdag kan du bytte både klær, sko og vesker.

Hva: Husfest

Hvor: Samfundet

Når: Lørdag klokken 21.00

«Er du klar for å se hva de kunstneriske gjengene på Samfundet har å by på i løpet av en kveld?», skriver de på arrangementet. Hvis svaret er ja, er det altså her du bør ta turen lørdags kveld.

