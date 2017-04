Det er nesten ett år siden vi pratet med folkene bak appen Too Good To Go. Den gang var det sju steder fra Trondheim som hadde registrert seg på appen. Nå er det nesten en dobling.

- Vi vil absolutt ha med flere i Trondheim. Det er en stor prioritet, så det kommer vi til å få mer av fremover, sier teamleder i Norge, Sophie Wiik.

Flere hotell med

Siden i fjor er det flere hoteller som har blitt co2med på appen, blant annet Scandic Solsiden, Scandic Bakklandet og Radisson Blu. I tillegg er Starbucks, Circle K Skedsmokorset, og Marché Skjetten nye siden sist.

- Det er en kjempegod sak, og alle har lyst til å støtte opp om en god sak. I tillegg er det god reklame for dem å være med. De viser at de er med på den grønne bølgen, mener Wiik.

Hun beskriver det som en vinn-vinn situasjon for alle, og at de også har flere som har lyst til å være med som ikke allerede er på appen.

- Men noen ganger tar det litt tid. Det er fortsatt nytt, og mange har enda ikke hørt om oss, sier Wiik.

- Kjempepågang

Teamlederen kan fortelle at all maten som blir lagt ut blir utsolgt. Det er over 215 000 som har lastet den appen, og 302 aktører som har registrert seg for å gi bort mat. Wiik kan fortelle at gjennom appen har det blitt reddet over 183 000 måltider, og 330 tonn CO₂ er spart.

- Vi har en kjempepågang. Vi prøver å jevne ut balansen, men vi er et såpass lite firma med lite kapasitet for å oppsøke, sier hun, og legger til:

- Etterspørselen er mye større enn vi kan tilby. Det er mange som vil redde mat men som ikke får gjort det.

