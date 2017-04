Utelivsbildene har vært et fast innslag på trd.by de siste årene. Nå går vi videre, og vil dekke utelivet i Trondheim på andre måter. Men vi går selvfølgelig ut med et smell!

I karusellen over finner du en spesialutgave, med de 25 siste utelivsbildene for nå. Utelivsfotografen vår avsluttet på Downtown og The Mint i påska, og over kan du sjekke ut hvem hun fant der!