Her er oppskriften på Norges beste cocktail

– Det var veldig høyt nivå blant deltakerne, og veldig jevnt i toppen. Årets drinktema var «spices and botanicals», altså krydder, urter og planter. Jeg vant med kun to poeng, så det var en god følelse å kapre førsteplassen med drinken min «The basil explosion», sier Stian Wehus til KRSby .

Til daglig jobber Wehus som barsjef – og han blir stadig oppfordret av både kunder og sine sjefer til å eksperimentere og leke med ingredienser for å skape nye drinker.

– Det handler om å tørre å prøve noe nytt og være kreativ. Det skal sies at jeg lagde mye ræl da jeg prøvde meg fram med denne drinken, men det måtte til! Resultatet ble jo bra til slutt heldigvis, sier Wehus og ler.

Vinneroppskriften

For å legge kronen på verket heller han glovarm te over tørris, noe som skaper frostrøyk-effekten som muligens var den siste finishen som gjorde at han kapret førsteplassen.

– Det skal nevnes at Hendricks Quinine Cordial er en vanskelig ingrediens å finne, men drinken må absolutt ikke ha det – eller røyken for så vidt.

Så det er absolutt en drink som alle kan lage hjemme, og oppskriften er som følger:

2 cl Buffalo Trace Bourbon

2 cl gin mare

2 cl ferskpresset grapefruktjuice

3 cl basilikum-sukkerlake.

1 teskje Hendricks Quinine Cordial (valgfritt)

Kristiansand i toppen

For øvrig tapetserte Kristiansand pallen i cocktail-NM, og fikk 2. og 3. plassen også.

– Dette er ikke en stor seier bare for Stian – men for Kristiansand også, som for alvor er blitt satt på cocktailkartet. Alle på pallen jobber altså her i byen og utkonkurrerte motstandere fra de andre store, norske byene. Det er et bevis på at standarden her i sør er høy – og vi befinner oss i et ledende og spennende cocktailmiljø, sier Claus Olivier Pedersen, salgs- og markedssjef på Bakgården.

Trondheim-barene har kanskje noe å strekke seg etter der, altså!