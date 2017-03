Nå kan du ikke drikke øl her lenger

I april 2015 åpnet Kafé Soil og Taps på Bakklandet i Trondheim. Konseptet var kaffe om dagen og mikrobrygget øl om kvelden.

Nå er det kun Soil som fortsetter, og det blir derfor ikke mer øl på kveldstid i lokalene på Bakklandet.

Følg trd.by på Facebook

Nye planer

Det var i slutten av februar at Taps tappet sine siste øl på Bakklandet. Nå har de derimot nye planer, og har inngått et nytt samarbeid.

- Vi skifter habitat i løpet av våren og tapper vår siste nullfire med håndverksøl lørdag 25.02 på Bakklandet. Det har vært en fornøyelse å ha den lille sjappa på Bakklandet, men det er på tide med forandring og et nytt prosjekt er i gjære, skrev de på Facebook-siden sin.

Daglig leder av Taps, Jorg Solheim sier at det bydde seg en ny mulighet om et nytt prosjekt, som var hovedgrunnen til at de valgte å forlate lokalene på Bakklandet.

- Bryggeriet vårt Monkey Brew som vi holder på med tar mer og mer tid også. Det er en fulltidsjobb for oss alle. I tillegg er det etterspørsel rundt omkring i landet, så det blir mye reising, sier han til trd.by.

Visste du at du kan sette «kaffe på vent» hos Soil?

Kjemper mot «ølboomen»: Nå får du 200 flere viner å velge i her