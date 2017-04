Dette skal du ikke gjøre i taxien

Tidligere i år kunne vi lese om taxituren som endte med kunden på biltaket . Nøyaktig hva sjåfør og passasjer var uenige om, er litt uklart, men sjåføren valgte altså å hoppe opp på taket og sjåføren kjørte avgårde i 70 km/t. Hei hvor det går!

Dette er jo ikke helt innafor... Og da lurer vi på hva mer skal man helst unngå? Og hva settes pris på?

1. Oppkast er dyrt

Faktisk er det meste av søl ganske dyrt. Har du en fuktig kveld, har spist en dårlig burger eller lignende... kan taxituren koste litt mer enn planlagt.

– Dersom vi har passasjerer som kaster opp, tilgriser på grunn av alkohol eller lignende, tillates sjåføren å ta kompensasjon for dette, sier Arild Birkedal, avdelingsleder for sentraldrift hos Stavanger Taxi.

– Hvor mye kan man risikere å måtte betale?

– 1000-1500 kroner vil ikke være uvanlig natt til lørdag og søndag. Forventet medgått tid for vask og utlufting avgjør dette, sier han.

2. La sjåføren være i fred

De fleste syns ikke det er så kult å bli revet og dunket i. Heller ikke taxisjåførene. For å gjøre turen så behagelig så mulig, fingra av fatet!

La sjåføren få kjøre bil, og sitt pent.

3. Sjekk saldoen på kortet før taxituren

Det er ganske kjipt å få «ikke godkjent» når man drar (eller setter det inn, da) kortet... spesielt når man endelig har kommet seg dit man skal og må betale for det.

– Hva gjør man da?

– Har vi passasjerer som ikke har penger for turen, ønskes dette ordnet i minnelighet, sier Arild.

Han sier at det tidligere ble organisert en panteordning, det vil si at man leverte fra seg en eiendel som man kan hente når man kan betale for seg.

– Vi måtte beklageligvis slutte med dette, da det krevde mye plass og tid. Sjåførene ordner derfor opp i dette selv, enten ved at det avtales betaling dagen etter, eventuelt at kunde betaler på konto, sier han.

Han legger til at noen sjåfører ønsker pant, men at dette ordnes av den enkelte.

4. Ikke trykk på alt du ser

Ja, tastene på den der dataskjermen i taxiene ser sykt kjekke ut å trykke på... men får du ikke betalt for å gjøre det, så er det heller ikke din jobb å trykke.

Dette gjelder også radioen. Vil sjåføren høre på ZZ Top, så kan du la Ariana Grande vente til du er der du skal være.

5. Sparking er ikke kult

... med mindre dette gjelder den tohjulede type sykkelen man står på selvfølgelig. I biler... not so cool .

Det kan fort bli dyrt om du er litt ekstra hard på dansefoten. Bulker koster mer enn selve taxituren. Keep that in mind! La dansefoten hvile til du er fremme på byen, der kan du sparke så høyt og mye du vil, så lenge du ikke er en fare for alle rundt deg .

– Blir noe ødelagt vil nok sjåføren politianmelde forholdet, sier Arild.

6. Vær litt grei'a!

– Det er ikke mye som skal til for at det blir en hyggelig tur. Sjåføren sier for eksempel «god morgen», og får man et «god morgen» tilbake, settes det stor pris på! sier Arild.

Etter egen erfaring er de fleste taxisjåføren utrolig greie, og mange har mye kult å fortelle. Slå av en prat om det er stemning for det!

– Det var en som fortalte om en amerikansk forretningsmann som landet på Sola i anledning oljemessen. Han hoppet inn i drosjen og spurte «can you take me to ONS, please». Sjåføren sa selvfølgelig ja, og satte han av på Oanes, forteller Arild.

7. Ta sjåførens parti

Har du med deg en vanskelig kompis eller venninne, ro ned situasjonen.

– Det er alltid kjekt for sjåføren at medpassasjeren tar sjåførens «parti» i vanskelige situasjoner, sier Arild.

Man trenger ikke krangle for å komme frem til en løsning.

8. Ikke vær overstadig beruset

Dette gjelder forsåvidt overalt. Det er lite som er sjarmerende eller praktisk ved å miste kontrollen på alkoholinntaket. Er du for full, er det ikke sikkert du får sitte på.

– Er man for beruset og det er fare for tilgrisning av bil, kan man bli nektet å sitte på, sier Arild.

9. Huska alle eiendelene dine!

Sykt kjipt å komme hjem og finne ut at mobilen, lommeboka og nøklene ligger igjen i taxien. Dobbelsjekk før du forlater bilen at alt er der det skal være. Det samme gjelder når du skal inn i taxien, sørg for at alt er med... inkludert familien i enkelte tilfeller:

– Det var en forretningsmann som tok drosje flere ganger i uken til flyplassen. En tidlig sommermorgen skulle han til sydeligere strøk med familien. Han sto opp som vanlig, grabbet med seg dokumentmappa si og satte seg i drosja som ventet utenfor. Det sies at han kom nesten helt til flyplassen før han fant ut at noe «manglet»... Familien, forteller Arild.

10. Bruk fornuften

... Da kommer man ganske langt generelt her i livet. Dette gjelder også for taxituren. De aller fleste av oss vet hvordan man oppfører seg for å lage best mulig stemning, også på fylla. Ta hensyn og pass på både hverandre <3

God tur!

Saken ble først publisert i juli 2016, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.