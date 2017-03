Disse norske artistene kommer til ny musikkfestival i Åre

Vi har tidligere skrevet om den ferske musikkfestivalen Åre Sessions som arrangeres for første gang i slutten av april.

Festivalen markedsføres som skisesongens siste fest og sommersesongens første festival. Tidligere har de bekreftet artister som Veronica Maggio, The Hives, Hurula og Little Jinder.

To norske slipp

Nå har festivalen sluppet fem nye artister, blant annet norske Karpe Diem og Anna of The North. I tillegg kommer svenske Fireside, som gjør comeback etter 13 år. Vi får også se den unge rapperen Jireel og Cleo med vänner.

– Aldri stått på ski i bakke. Aldri vært i Åre. Så vær snille med oss. Gleder oss veldig!, sier Karpe Diem om å spille på festivalen.

– Det kommer så sjukt mye bra fra den norske musikkscenen nå, og vi er veldige glade for å få presentere to av de beste norske navnene på Åre Sessions, skriver Liza Nilson i Luger i et presseskriv.

Promoansvarlig for festivalen i Trøndelag, Wenche Sundt Bendixvold-Ryjord, sier at det er mye hip hop på programmet. Derfor passet Karpe Diem godt til festival-profilen.

- Det at de har valgt å booke Karpe Diem og Anna of The North gir en indikasjon på at de ønsker å nå ut til det norske publikum. Det er første gangen festivalen arrangeres, så at de tør å satse med norske band også synes jeg er utrolig kult, sier hun.

Over 20 artister

Festivalen arrangeres av den svenske konsert- og festivalarrangøren Luger.

- Åre Sessions lages av de samme som blant annet arrangerer festivalene Way Out West og Popaganda, noe som tilsier kvalitet, sa Bendixvold-Ryjord til Adresseavisen i desember.

Den svenske festivalen arrangeres 29. - 30. april i Åre, og det foregår på flere scener: i bakken, på klubber, i byen, barer og på hotellet Holiday Club, som også blir den største scenen. Det blir noen og 20 artister til Åre Sessions, og resten slippes fortløpende kan Bendixvold-Ryjord fortelle.

Disse artistene er hittil bekreftet til festivalen:

The Hives (SE)

Veronica Maggio (SE)

Karpe Diem (NO)

Little Jinder (SE)

Hurula (SE)

Fireside (SE)

Erik Lundin (SE)

Anna Of The North (NO)

Cleo (SE)

Jireel (SE)

Ana Diaz (SE)

State Of Sound (SE)

