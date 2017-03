6 typer du garantert møter på byen

Det er ikke til å stikke under en stol at verden er full av ekstremt mange typete-mennesker. Utelivet er intet unntak. På en gjennomsnittlig utflukt til Harveys vil du lett være vitne til en gjeng fra KKK som står ved fotoveggen og tar selfie, mens bolegutten fistpumper på dansegulvet.

Her er typene du alltid møter på byen:

#1: Kim Kardashian-klanen (KKK)

- Nei, ikke dama sjæl. En av klonene hennes. Kardashian-klanen har ikke bare gitt verden helt avskyelig avhengighetsskapende reality-TV, de har også gitt den contouring, i kombinasjon med extensions, falske vipper, smale midjer og padding for både pupper og rumpe.

"Bilde? Neeei.... Okay da!" etterfulgt av en nøye innøvd positur og duck face.

#2: D-boys

D-boys (kort for Derulo-boys) må ikke forveksles med sine litt mer avslappede fettere: B-boys ( fly-girls, throw your hands in the air ). D-boys drømmer om å danse i musikkvideoer, og behandler følgende ethvert dansegulv som sin personlige scene. De er ofte kledd i flere lag med klær og en signaturhatt med stor brem, og ser omtrent like fashion-forward ut som Justin Bieber.

D-boys viser frem skillza på dansegulvene hos alle utesteder som tilbyr nok ledig plass på gulvet og oppmerksomt publikum til å fôre egoet.

Drikker sjelden alkohol, og syns ofte et utested er kjedelig det sekundet de ikke mottar nok oppmerksomhet.

"Let's get outta here, gutta!"

#3: Bolegutten

"There's something about Mary"-hår, v-hals med større utringning enn Kardashian-klanen, gullenke rundt halsen og gulrotfarget, betakarotenhud. Bolegutten lever i et evig #SK15 og fordeler tiden sin likt mellom treningsstudio, kjøkken og utestedet. Boleguttens stilikon er gutta fra Jersey Shore, og han drikker helst Raging Bull (Vodka og Red Bull) på byen.

Untz untz untz. Bolegutten er denne generasjonens Scooter: Always hardcore.

#4: Bestevenninna

Litt på druen, med blanke øyne og ivrige håndbevegelser. Dere blir bestevenner i køen på toalettet, og hun deler sine mørkeste hemmeligheter med deg 60 sekunder inn i deres nyoppdagede vennskap ("Jeg er ikke lesbisk altså, men jeg tror kanskje jeg er forelsket i deg").

Tre timer senere finner du henne gråtende i Midtbyen med knust mobil og hull i strømpebuksa. Livet er så fælt, griner hun, mest fordi dørvakten kastet henne ut.

BFFs 4E. I hvert fall fram til soloppgang...

#5: Fylletrynet

Superhappy type som smiler deg opp i ansiktet med neonfargede briller på hodet (et suvenir fra vorspielet). Fylletrynet blir alltid overstadig beruset, elsker å danse på baren/bordet (helt til han faller ned eller blir kastet ut) og tror han er verdensmester i beerpong.

Sist sett sovende i en trappeoppgang i Dronningens gate med en kebab på magen.

#6: Dirty dancers

Det sekundet Flo Ridas "Low" spiller over høytalerne er det enkelt å spotte Dirty dancere. Ofte lokalisert mot bakveggen på dansegulvet, og nesten alltid i par. Dirty dancere er nyforelsket, selv om de møtte hverandre for en time siden, og eier lite skam eller fnugg av sjenerthet.

I mangel av leilighet, hotellrom eller handikaptoalett i nærheten, foregår parringsdansen under noe mer dydige forhold. I sin lykkelige, om noe skitne og alkoholpåvirkede, boble er dirty dancere ofte de siste som forlater utestedet, gjerne etter fjerde beskjed fra dørvakten.

Lenge leve kjærligheten!

Denne saken ble først publisert i august 2015, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.