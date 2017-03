9 tips som hjelper deg inn på nattklubbene i Trondheim

«Bobby» har over 20 års erfaring som, dørvakt, eller ordensvakt som han foretrekker å bli kalt.

- Dørvakt høres ut som vi passer på døra. Vi gjør mye mer enn det. Vi rydder,hjelper folk med å finne rett utested og sørger for sikkerheten, sier «Bobby».

Denne saken ble først publisert 03.07.2015, men tas frem igjen til glede for nye lesere.

Og med 20 års køhåndteringserfaring gir han deg sine do's and dont's når du skal inn på ditt favorittutested.

Lik trd.by på Facebook

Kø er uungåelig

For kø blir det. Garantert.

- Det er flere titalls tusen i Trondheim sentrum i helgene. Da kan man ikke unngå køståing, sier «Bobby».

Mange tror at utestedene vil ha kø, for å skape et inntrykk av etterspørsel. Det avfeier «Bobby».

- Det er en myte. Utestedene vil ha folk inn, og det så kjapt som mulig, slik at det kan tjenes penger, sier «Bobby».

Og for å gjøre livet lettere for ordensvaktene, utestedene og ikke minst - deg selv, bør du følge disse tipsene:

Slik gjør du et godt inntrykk

Ha legitimasjon klar

Ha et smil på lur. Det gjelder selvfølgelig også for ordensvaktene.

Vær samarbeidsvillig. Ikke begynn å diskutere hvis jeg ber om å få ta en kjapp kikk i veska di.

Ha betalingen klar.

LES OGSÅ: Her finner du den beste nattmaten i Trondheim

IKKE gjør dette

Sniking er vanskelig for oss å se, men hvis vi ser det blir du sendt rett bak i køen. Det skaper utrivsel.

Oppfør deg i køen. Ikke dytt folk, ha med drikke eller knips sigaretter på folk.

Hyle og skrike.

Ikke begynn å mase om at det tar lang tid i køen. Vi skjønner at det er kjipt å stå i kø på en lørdagskveld. Men som sagt: vi vil ha folk inn på utestedet og jobber så godt vi kan for å få det til.

Og for all del, ikke ha falsk legitimasjon!

LES OGSÅ: - Pstereo blir rekordtidlig utsolgt

Tidenes dårligste fake-leg

- Er det et vanlig problem?

- Det er noe av det vanligste som finnes, sier «Bobby».

Han sier at de har mange måter å se hvordan de oppdager at legitimasjonen er falsk. Men noen ganger er det litt for lett.

- Det verste eksempelet på fake leg?

- Åh, haha, den er lett! Det var en kar som bare hadde klistret et bilde av seg selv på en annens minibankkort. Han skjønte ikke hva som var galt med det, sier «Bobby».

LES OGSÅ: Jørgen (25) er Nordens beste bartender!