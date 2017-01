17 ting vi gleder oss til i 2017

1. Sommer i Trondheim

Er Trondheim noen gang vakrere enn på sommeren? Vi tror ikke det! Festivaltid, sommerferie og sol er den perfekte oppskriften på ekte trøndersk sommer. Vi kan nesten ikke vente!

2. Pstereo

Pstereofestivalen i år var fylt med gode artister og strålende sommervær, og vi regner med at neste år blir like storslagent. Vi gleder oss allerede!

3. Starmus

Vitenskaps- og musikkfestivalen skal være i Trondheim neste år. Selveste Stephen Hawking kommer som en av foredragsholderne, samt mange flere. Dette blir kult!

4. ISFiT

Den internasjonale studentfestivalen som det også kalles. Neste år er den tilbake, og da kommer blant annet Veronica Maggio og Kid Astray. Temaet for 2017 er diskriminering, et svært viktig tema!

5. UKA

Oktober 2017 er UKA i gang igjen! Tidligere har de hatt artister som Muse, Pussycat Dolls, 50 Cent og Röyksopp. Vi kan bare se for oss at neste år blir konge!

6. Konserter på Samfundet

Neste år byr på flere konserter på kjære Samfundet, og allerede er noen artister sluppet. Blant annet kommer Tomine Harket & Unge Ferrari, Lemaitre og Daniel Kvammen.

7. Trondheim Calling

Artistene til neste års festival er sluppet, og vi ser navn som Sondre Lerche, Elsa & Emilie, Frøder og Amanda Tenfjord på programmet, samt mange, mange flere unge, lovende artister. Dette blir ei februarhelg fylt med mye god musikk!

8. Heidis Bier Bar

Det har vært mye diskusjon etter at Brukbar/Blæst gikk konkurs, og da det ble bestemt at oktober-konseptet Heidis bier bar skal overta. Vi sier bare: don't knock it 'till'you've tried it. Vi er spente på å se hvordan det blir, og gleder oss til åpningen (som er litt usikkert ennå når blir..).

9. Trondheimsnatt

Hvem gleder seg vel ikke til en kveld fylt med søte, trønderske toner? Åge Aleksandersen & Sambandet har med seg Trondheim Symfoniorkester til neste år.

10. Rosenborg

Det blir kanskje vanskelig å toppe dette året, men vi gleder oss like mye hvert år!

11. Skam-Noora på Trøndelag teater

For en liten stund siden ble det klart at Josefine Frida Pettersen, som spiller Noora i Skam, skal spille Samantha Fox på teater neste år i stykket «Robin Hood – Rai Rai i Sherwoodskogen».

12. Russetid (og eksruss)

Russetiden i mai, som kickstarter med eksrussefest, er jo alltid en slager. Det ser ut til at mange drømmer om å være russ en gang igjen, og en gang i året får man oppleve det.

13. World Cup i Granåsen

I mars er det klart for World Cup i Granåsen igjen, og vi gleder oss til å følge med!

14. Trondheim pride

Skam har virkelig satt fokus på temaet i sesong tre, og kanskje blir nettopp neste års pride større enn noensinne.

15. Anno

Serien som er spilt inn i Trondheim, og skal skildre hvordan livet var i 1537, kommer i 2017. Gjett om vi gleder oss til å se den da!

16. Skolestart

Det er alltid like gøy å se at gatene fylles opp med ferske studenter etter sommeren. Fulle av forventninger, og spente som aldri før. Vi kjenner oss vel alle igjen!

17. Ny Skam-sesong!

NRK har bekreftet at den fjerde sesongen av Skam kommer til våren, og da er vi veldig nysgjerrige på hvem som skal bli hovedpersonen etter Isak!

