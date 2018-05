Spotify spår at Meghan og Harry vil svinge seg til disse sangene

Han inntar nemlig de første to plassene på topp 10-listen globalt over første dansen som nygifte. Etter at «Thinking Out Loud » lenge har vært en favoritt, er det nå fjorårsferske « Perfect » som regjerer når nygifte par skal ta sin første sving på dansegulvet.

Hele lista

På tredjeplass følger selveste Etta James med «At Last », fulgt av John Legends som kliner til med «All of Me», og Elvis runder av på femteplass med «Can’t Help Falling in Love». Sheeran er inne på 10. plass med samme «Perfect», i duettversjon med Beyoncé, melder Spotify.

Strømmetjenesten har tatt det de kaller et dypdykk i bryllupsmusikkdataene, og på årets liste over de mest populære låtene å danse sin første dans til er det Ed Sheeran som dominerer.

Strømmetjenesten har utarbeidet en global liste, der man har søkt etter «bryllup» og «første dans» på alle språk – inklusive norsk, og rangert dem etter hvor mange relevante spillelister de dukker opp på, heter det i pressemeldingen – som understreker at det dreier seg om lister fra 2018.

Utover kvelden

I resten av bryllupsdansingen – altså på spillelister som skal vare kvelden ut og der øvrige gjester også tråkker til – later de mest populære låtene til å være en blanding av klassikere og nyere innslag – fra The Temptations «My Girl» til «Uptown Funk» med Mark Ronson.

Spotify har også tatt ut data spesifikt fra norske bryllupspillelister, og der danker selveste Hellbillies ut alle andre enn Bruno Mars – og inntar andreplass med «Den finast eg veit», som eneste norske innslag.

Topp 10 låter globalt i 2018 til den første dansen som gifte

1. Ed Sheeran – Perfect

2. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

3. Etta James – At Last

4. John Legend–All of Me

5. Elvis Presley–Can’t Help Falling in Love

6. Christina Perri–A Thousand Years

7. Ray LaMontagne–You Are the Best Thing

8. Jason Mraz–I Won’t Give Up

9. Ellie Goulding–How Long Will I Love You

10. Ed Sheeran–Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyoncé)

Topp 10 låter globalt på spillelister til bryllup i 2018:

1. Ed Sheeran–Thinking Out Loud

2. Bruno Mars–Marry You

3. Ed Sheeran–Perfect

4. Whitney Houston–I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

5. John Legend–All of Me

6. Mark Ronson–Uptown Funk

7. The Temptations–My Girl

8. Christina Perri–A Thousand Years

9. Train–Marry Me

10. Daryl Hall & John Oates–You Make My Dreams

Topp 10 låter på spillelister til bryllup i Norge i 2018:

1. Bruno Mars – Marry You

2. Hellbillies – Den Finast Eg Veit

3. John Legend – All of Me

4. Pharrell Williams – Happy – From «Despicable Me 2"

5. Ed Sheeran – Perfect

6. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

7. Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)

8. Journey – Don't Stop Believin'

9. Kenny Loggins – Footloose

10. Mark Ronson – Uptown Funk