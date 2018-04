Russekrim i ny podkast

19 avsnitt av det som beskrives som et krimdrama står for tur. I hovedrollen møter vi Frid, ei russejente som er overbevist om at ei venninne er blitt utsatt for noe kriminelt.

Søndag 29. april gikk startskuddet og lytterne kan fremover følge jakten på en mulig gjerningsmann, heter det videre fra NRK.

For å lage serien har produksjonsselskapet Rubicon blant annet hatt samtaler med russ.

«De fleste opptakene er gjort på location, altså på russetreff, i russebusser, på skoler eller i de situasjonene karakterene faktisk er i», heter det i pressemeldingen.

– Jeg gleder meg til å gi lytterne et dypdykk i den bittersøte russetiden til Frid, sier redaksjonsleder i NRK P3, Trine Sollie.

– At opptakene er gjort på location gir en ekstra nærhet til miljøet og hovedkarakteren Frid, som jeg tror gjør det spennende for lytterne å følge hennes daglige jakt på en gjerningsmann, sier teatersjef i Radioteatret, Gunhild Nymoen.

