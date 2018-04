Ukens 10 beste jodler fra Trondheim!

Det er fredag, og hva er ikke bedre enn å humre litt til noen av Trondheims moroklumper på appen Jodel.

Her har du dagens beste jodler fra området!

10. Catlady 101

9. Noen har rett og slett fått nok

8. Nok en smerte ved å bli eldre

7. Åjaa, det var sånn det var ja!

6. Historisk dag, dere!

5. Nei si det

4. Håper mange tok oppfordringen <3

3. Haha, train ride from hell

2. Den lille pustepausen Netflix gir deg er alt

1. Gledelig eksamenstid, stakkars studenter <3

Med det drar vi ferdigstuderte hjem for helga, takknemlig for at vi ikke har tusen eksamener i vente. Vi jodles!

