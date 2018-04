Disse seriene bør du ikke gå glipp av

Lynwood

Fire smarte, morsomme og gatevante tenåringer fra et av de mer røffe områdene i Los Angeles skal til å starte på high school, noe som bringer både lykke og elendighet. Serien er ærlig, men underholdende, og det skal godt gjøres å bare se én episode.

Første sesong ligger nå ute på Netflix.

Outlander

Claire, en sykepleier under 2. verdenskrig, havner på mystisk vis 200 år tilbake i tid til et krigsherjet Skottland. Hvordan vil hun takle forandringene, og hvem er det som til slutt vinner hennes hjerte? Et kjærlighetsdrama som får tårene til å trille og hjertene våre til å smelte, uten å bli for klisjé.

Sesong 4 kommer i slutten av 2018.

Den onde greven

Etter at foreldrene deres har omkommet i en mystisk brann, må de tre Baudelaire-barna overkomme motgang, prøvelser og grev Olaf for å kunne løse noen mørke familiehemmeligheter. En snål og til tider dyster serie som likevel har masse sjarm, kommer garantert til å få deg hekta!

Helt ny sesong på Netflix nå.

Westworld

I fornøyelsesparken kjent som Westworld kan høyt betalende gjester gjøre hva enn de vil, uten noen konsekvenser. Hva kan gå galt? «Westworld» er en ambisiøs og fantasirik science fiction-serie som løfter konseptet om eventyr og spenning til et nytt og farlig nivå.

Sesong 2 ligger nå ute på HBO.

The Good Place

Den egoistiske og selvopptatte Eleanor Shellstrop havner i The Good Place etter sin død grunnet en feil i systemet. Uten noe ønske om å bli oppdaget og sendt vekk, bestemmer hun seg for å prøve å bli en bedre person. Morsomme karakterer og kjappe replikker gjør denne serien verdt å se.

Det er lagd 2 sesonger og den ene kan du strømme på Netflix.

Atlanta

Earn er en ambisiøs collegestudent, som dropper ut av studiene og vender tilbake til sin fødeby Atlanta for å satse på en karriere som artist sammen med sin slektning Alfred. I 2017 vant serien en Golden Globe for beste TV-serie.

Sesong 2 kom 1. mars 2018 på Viaplay.

The End of the F***ing World

Alyssa lengter etter å komme seg vekk. James lengter etter å drepe noen. Sammen drar de på en biltur uten like. En god blanding av mørk komedie og rørende ungdomsdrama venter de som ser denne serien.

Den ene sesongen som er lagd så langt kan strømmes på Netflix. Det er usikkert om det kommer flere sesonger.

Game of Thrones

Er det egentlig verdt å skrive noe ekstra om denne serien? Har du ikke sett den, gjør det nå. Takk for oss.

Den åttende og siste sesongen kommer ut en gang i 2019.

