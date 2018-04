Paradise-Aljoscha (25): - Jeg er en pusegutt

- Når jeg ikke fester eller er i Mexico, jobber jeg som kokk. Det er som regel de tre tingene det går i, ler Aljoscha Behsen når han snakker med Trd.by.

I flere år har han vurdert å melde seg på realityprogrammet på skandalehotellet i Mexico, men i år var han ekstra gira.

- Det gikk ganske lett. Du tror ikke at du blir med når du søker, men plutselig sitter du på flyet nedover.

Spoileralert: Om du ikke har sett tirsdagens episode, avsløres deler av handlingen videre i artikkelen.

Hotellets «badboy»

Behsen sjekket tirsdag inn under hotellets temauke «Pærcatræz», med klare referanser til fengselslivet i det amerikanske fengselet Alcatraz. Iført lenker og oransje fengselsuniform havnet den nye fengselsfuglen bak Paradise-murene.

Jentene, og kanskje spesielt deltakeren Newa, har lenge gitt uttrykk for at de ønsker en skikkelig «badboy» inne på hotellet. Under innsjekk kunne det virke som om Behsen innfridde.

- Haha, ansiktsutrykket der var ganske priceless, sier Behsen, og sikter til Newas reaksjon da han viste seg for de eksisterende deltakerne for første gang.

- Er du en «badboy»?

- Nei herregud, jeg er en snill gutt. Jeg tror det kan se sånn ut på grunn av tatoveringene, den mørke stemmen, og at jeg er høy og mørk. Som de andre deltakerne sa, er jeg en pusegutt.

- Det er artig med drama

Behsen er egentlig fra Mo i Rana, men har de syv siste årene bodd i Trondheim. Nå jobber han som kokk ved Emilies Eld Restaurant & Bar.

- Jeg er egentlig en ganske rolig person, men er også energisk og glad i å feste. Best of both worlds, kan du si.

- Hvilken «paradisetype» er du?

- Jeg er der for å spille. Jeg er der også for opplevelsen så klart, jeg synes det er artig med drama.

Og drama ble det fra første stund. Ethvert fengsel har en «top dawg», en uoffisiell leder innad blant fangene, og tittelen skulle tildeles vinneren av en såkalt «rap battle». Behsen er ikke i tvil om hvem som stilte sterkest av ham selv og meddeltaker Leo.

- Jeg ble glad da vi skulle rappe, bare noen få timer etter at jeg kom inn. Men alt er taktikk, og rappinga ble fullstendig kasta til side, noe jeg synes er litt teit. Men det var artig, og jeg tapte med hevet hode. Leo visste at han ikke var den beste han også.

Etter en utblåsning av de sjeldne fra deltaker og NTNU-student Erik, ble Behsen tidlig involvert i opptøyer innenfor paradisets fengselsmurer. Erik hadde nemlig overhørt Behsen og deltaker Karoline baksnakke.

- Han ble mye mer sint enn hva jeg trodde. Jeg syntes det bare var artig, det jeg sa var uansett ikke vondt ment. Jeg står for det jeg sa, jeg løper ikke etter andre folk, jeg gjør min egen greie.

- Det var ganske «sneaky» å stå naken på den stigen og lytte. Erik er en konge type, og det er perfekt for TV.

Behsen vil og kan ikke røpe sin egne fremtidige skjebne på hotellet, men lover seerne mer dramatikk.

- Jeg kommer til å by på meg selv, og det blir mer drama, det kan jeg si.

