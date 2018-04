Disse filmene bør du få med deg i sommer

Dessuten skal vi følge superhelter på farlige oppdrag, og vi skal til en galakse langt, langt borte.

Vi snakker selvfølgelig om kinosommeren – alle filmnerders storhetstid. Og i god USA-tradisjon kjører vi også her hjemme på med effektspekkede blockbustere gjennom de lyse månedene.

Her følger en oversikt over de største filmene.

«Deadpool 2». Premiere 18. mai

Vi tjuvstarter sommeren allerede fredag 18. mai og gjør oss klare for et nytt superhelteventyr sammen med Wade Wilson. Den ikke alt for barnevennlige actionhelten tar oss med verden rundt, og i trikoten stiller Ryan Reynolds igjen.

«Solo: A Star Wars Story». Premiere 23. mai

Rett bak Deadpool kommer Han Solo løpende. Vi får bli med på gamblerens tidlige møte med Chewbacca, samt at en uslåelig rekke med galaktiske skapninger vil måle krefter med vår mann. Frem med lyssabelen!

«Jurassic World: Fallen Kingdom». Premiere 8. juni

Så er det juni og de gjenoppvekkede dinosaurene tramper inn på kinoene landet over. Bryce Dallas og Chris Pratt spiller hovedrollene i oppfølgeren fra 2015, «Jurassic World».

«Ocean’s 8». Premiere 22. juni

Sandra Bullock, Cate Blanchett og Olivia Munn leder an i denne Ocean’s-filmen – som denne ganger byr på reinspikka kvinneaction. Rammene rundt et planlagt kupp er New York, og også Anne Hathaway, Rihanna og Helena Bonham Carter er med på moroa.

«Ant-Man and The Wasp». Premiere 4. juli

Marvel Studios flesker til med en ny Ant-Man-runde, der både bitte små og gigastore superhelter sørger for å gjøre byen både trygg og utrygg. Vi ser Paul Rudd fly inn i tittelrollen igjen, og møter også Michael Douglas, Laurence Fishburne, Michelle Pfeiffer og Evangeline Lily i store roller.

«Skyscraper». Premiere 13. juli

Dwayne Johnson stiller i rollen som sikkerhetsvakten som må ut på sitt livs oppdrag når verdens høyeste skyskraper står i flammer. Her handler det om overmenneskelig mot og mildt sagt svimlende scener i en film i «Die Hard»-tradisjonen.

«Mamma Mia: Here We Go Again». Premiere 20. juli

Jo visst er hun med på en ny sangrunde, den godeste Meryl Streep. Skal vi tro Wikipedia finner Sophie (Amanda Seyfried) ut stadig nye ting om morens fortid i denne filmen – alt mens hun må håndtere sin egen graviditet. Som en ung Donna møter vi Lily James.

«Mission: Impossible – Fallout». Premiere 3. august

Ethan Hunt (Tom Cruise) får virkelig testet alt fra kjøreegenskaper til klatremuskler i denne fartsfylte turen til blant annet Lysefjorden og Paris.

«The Darkest Minds». Premiere 10. august

I årets etter apokalypsen-film følger vi blant andre Mandy Moore i et USA der bare en brøkdel av barna har overlevd en farlig sykdom. Disse har imidlertid utviklet superkrefter.

«Equalizer 2». Premiere 17. august

Denzel Washington er tilbake og vil ha hevn i rollen som Robert McCall.

«Skjelvet». Premiere 31. august

Det er selve hovedstaden vår som står for fall i John Andreas Andersens nye katastrofefilm – fra norsk jord. Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner rømte fra Vestlandet for å finne fotfeste i Oslo. Det går ikke helt etter planen.

Skrekkfilmtipset:

«The Nun». Premiere 13. juli

«Slender Man». Premiere 24. august

Feelgood-tipset:

«Book Club». Premiere 8. juni.

Krimtipset:

«Beast». Premiere 24. august

Norsk film:

«Vann over ild». Premiere 8. juni

«Vampyrvidar». Premiere 17. august

Komedietipset:

«The Spy Who Dumped me». Premiere 10. august

Romantikk/drama:

«Adrift». Premiere 1. juni

«Ulydighet». Premiere 13. juli.

Barnefilmsommeren:

«Den utrolige historien om den kjempestore pæra». Premiere 4. mai

Søt dansk animasjonsfilm.

«Jungelgjengen». Premiere 1. juni

Fransk actionanimasjon. Karakterene er kjent fra barne-TV.

«Kikis budservice». Premiere 15. juni

Vakker eventyrfilm med en søkende heks i hovedrollen – basert på en japansk barnebok.

«Bien Maja og Honninglekene». Premiere 22. juni

Vi kjenner henne fra før, og når hun og vennen Willy dukker opp nå er det for å stille opp i Honninglekene.

«Hotel Transylvania 3». Premiere 13. juli

Lite slår det å reise på cruise med en gjeng monstre. Grønne slimklumper, enorme tentakler: Her er det bare å ta på seg 3D-brillene.

«Den store stygge Reven». Premiere 3. august

Den som tror at det er rolig og fredelig på landet tar feil, skriver Filmweb om dette franske, animerte dyreeventyret.

«The Incredibles 2». Premiere 24. august

Den sprelske superheltfamilien, med yngstemann i bleie, er tilbake.

Kilde: Filmweb

(NTB)

