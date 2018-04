5 ting du kan bruke et kondom til - som har absolutt ingenting med å unngå graviditet eller klamydia

Fun fact: Det første kondomet ble produsert i 1955, og menn fikk tilpasset sitt eget personlige kondom som kunne brukes flere ganger.

Her har Elite Daily listet opp fem kreative ting du kan bruke et kondom til, i tillegg til dets egentlige formål, så klart.

1. Til å påføre foundation

Om du er fan av «tutorials» på Youtube, er du antakelig allerede kjent med trikset der du bruker den vanlige sminkesvampen med et kondom.

Skjønnhetsvlogger Laila Tahri viser nemlig hvordan du trer et kondom utenpå svampen for å unngå at den suger til seg alt for mye produkt.

Tips: Forsikre deg om at du har fjernet alle spor av glidemiddel på kondomet først, ved å skylle det i varmt vann før du begynner.

2. Som en stressball

Stressa om dagen? Om du har et kondom hengende og slenger hjemme, og litt mel, her du en perfekt hjemmesnekra løsning.

I denne nyttige og snodige Youtube-videoen ser du hvordan du kan lage en slik stressball.

1. Fyll kondomet med mel

2. Ignorer hvor snålt dette egentlig er

3. La stress og bekymringer fordufte som dugg for solen

3. For å gjøre mobilen vannsikker

Alle som noen sinne har mista mobilen i toalettet, ødelagt den på stranden eller har latt svetten i sports-bhen tatt knekken på mobilen, kan kjenne på ønsket om å gjøre mobilen vannsikker. Tilfør: Kondom.

Det høres kanskje tullete ut, men denne løsningen har sine fordeler. Det er billigere enn den ekte greia, du kan fortsatt tekste og scrolle mens kondomet er på, og de skal være bevist å være vannsikre. Så hva venter du på?

4. Til å åpne glass og krukker

Bruk kondom til å åpne syltetøyglass og lignende, som rett og slett nekter å gi etter. For all del, unngå typen med glidemiddel - hvis ikke vil du skli rundt som en annen tulling.

Du kan også bruke kondomet flere ganger (for glass, ikke til dets egentlige formål, så klart).

5. Lag en ispose

Har du vært rimelig klønete hjemme, og har et desperat behov for en ispose? Finn fram kondomet, fyll det med vann, knyt igjen, og sleng det i frysern.

