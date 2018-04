Dette vet vi om sesong 2 av «13 Reasons Why»

I mai 2017 annonserte Netflix at de hadde bestilt flere episoder av den populære, men omdiskuterte, serien «13 Reasons Why».

Selv om ingen dato for den nye sesongen er klar ennå, vet vi blant annet dette, ifølge Cosmopolitan, om sesong to:

1. Hannah kommer tilbake

Ansvarlig produsent Brian Yorkey fortalte til Entertainment Weekly at Hannah definitivt også vil være med i sesong to. I tillegg til rettssaken, vil vi også få vite mer om Hannahs fortid.

LES OGSÅ: 5 serier vi gleder oss til i april!

2. Det vil være en forteller

Men ifølge Netflix, vil ikke dette være Hannah. En annen endring denne sesongen: Ingen flere kassetter. Det kan vi mildt sagt si er en lettelse - det hadde vært rimelig snålt om en annen karakter hadde tatt opp tråden der.

What we know about @13ReasonsWhy season 2 — so far pic.twitter.com/PMUaIe6Zy8 — Netflix US (@netflix) May 9, 2017

3. Andre perspektiv vil bli vist

Ifølge den ansvarlige produsenten vil denne sesongen forsøke å fylle hullene i fortellingen om Hannahs liv. Vi skal tydeligvis få nye sammenhenger og kontekst for hendelser vi allerede kjenner til, som vil forklare og hjelpe oss med å forstå hvem Hannah Baker egentlig var.

LES OGSÅ: Dette vet vi om sesong 2 av «Big Little Lies»

4. Jessica blir en stor del av sesong to

Historien til Jessica vil fortsette der hun forsøker å returnere til et normalt liv. Produsenten har fortalt at Jessica fortjener rettferdighet for det som skjedde mot henne - og at han gjerne ser at Bryce får seg et skikkelig slag i trynet.

5. Bryce får kanskje sin dom

Som antydet av både Netflix og produsenten, vil Bryce sannsynligvis bli nødt til å svare for det han har gjort i forrige sesong, nemlig voldtekten av Jessica på festen hennes, og av Hannah hjemme hos ham selv.

6. Sesongen vil ta for seg giftig maskulinitet

Spesifikt måten gutter blir oppdratt på, og hvordan jenter blir behandlet i vår kultur. Hva kan forbedres på disse områdene?

7. Sesong to finner sted kort tid senere

Første sesong avsluttet med at foreldrene til Hannah begynte lytte til den aller første kassetten, idet Clay kjører avgårde med Skye, Tony, og Tonys kjæreste Brad.

Dylan Minette, som spilte Clay, har tidligere fortalt at sesong to vil starte et par måneder etter slutten av sesong én.

LES OGSÅ: Avis: Obama i samtaler med Netflix om serie

8. Selena Gomez er fortsatt med på laget

Gomez og moren hennes Mandy Teefy var produsenter av sesong én, og det skal de fortsette med i andre sesong, ifølge ET.

I desember delte Selena Gomes dette bildet på Instagram:

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no