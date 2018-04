Dette vet vi om sesong 2 av «Big Little Lies»

«Big Little Lies» skulle egentlig ikke gå over flere sesonger, men heldigvis har HBO annonsert at en sesong nummer to er på vei, med syv nye episoder.

Den skal dessverre ikke komme i år, men dette er likevel allerede bekreftet, ifølge Cosmopolitan:

1. Det er en ny regissør

Jean-Marc Vallée regisserte hver eneste episode av første sesong, men er sitert på å ha sagt at «det å lage en sesong to vil ødelegge noe vakkert». Dermed valgte han ikke å fortsette i sesong to, og er erstattet av Andrea Arnold. Hun som har hatt regien av episoder i «Transparent» og «I Love Dick», i tillegg til filmer som den Oscarvinnende «Wasp».

2. Montery-mødrene returnerer!

Reese Witherspoon og Nicole Kidman skal fortsette som ansvarlige produsenter, og Zoë Kravitz, Laura Dern, and Shailene Woodley vil fortsette sine roller!

Se traileren til første sesong her:

3. Samme forfatter har skrevet historien til andre sesong

«Big Little Lies» er basert på boka med samme navn, skrevet av Liane Moriarty. Selv om det aldri ble utgitt noen bok nummer to, er det også Moriarty som har skrevet historien andre sesong er basert på.

4. Alexander Skarsgard returnerer - kanskje

Skarsgard vant både en Emmy, en SAG Award og en Golde Globe for rollen som Perry. Men som de fleste av oss husker, ble han offer for et dramatisk (og for å være ærlig, ønsket) «uhell» i ei trapp.

Men, selv om han skulle være død, kan det hende at han dukker opp i enken Celestes mareritt?

5. Meryl Streep blir med(!!)

Jepp, Meryl Streep sjekker inn i rollebesetningen, og vil spille moren til Perry. Nå i april delte Nicole Kidman et bilde på Instagram, med Streep sammen med Celeste sine «darling boys».

6. Den kommer tidligst i 2019

Filmingen av sesong to skal starte nå i løpet av våren, og vil ikke komme i 2018, har programsjef hos HBO bekreftet. Ingen har konkret bekreftet eller avkreften at den skal komme i 2019, så her krysser vi fingrene!

