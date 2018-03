Ada (17) fra Trondheim skal konkurrere i Kakekrigen

- Jeg baker veldig mye, og det meste gir jeg til vennene mine. Jeg tror det er sånn jeg har fått venner, ler Ada Bjerkan Kalkvik (17).

Det var vennene til Ada som mente at hun burde melde seg på Kakekrigen. Omsider, mer eller mindre som en spøk, sendte Ada inn en søknad. Den fikk henne videre til audition.

- Der skal du lage en kake som dommerne skal smake på. Jeg hadde øvd på forhånd, og lagde den fineste og beste kaka jeg kunne. Det virka som om de likte den.

Vil ikke se seg selv på TV

Kakekrigen, som Ada forklarer er en slags miniversjon av Hele Norge Baker, har premiereuke fra 2. april. Der får seerne møte Ada og fire andre deltakere.

- Alt ble spilt inn i høst, så jeg har nesten glemt hva jeg gjorde. Jeg vet ikke om jeg skal se på, men alle vennene mine skal få lov. Jeg vil ikke se meg selv på TV, jeg vil være på TV jeg, ler hun.

I første episode skal deltakerne bake en hyllest til hjemplassen sin, der de enten velger en lokal oppskrift, eller noe som symboliserer hjemstedet.

- Hvilken hyllest til Trondheim valgte du?

- Selv om jeg er fra Trondheim, kommer halve familien fra Haugesund. Det er der jeg det meste av kakebakinga fra. Jeg valgte en populær kake i familien, som alltid har vært populær og som alle liker. Den er kanskje ikke så lokal, men den er personlig for meg og familien, forklarer hun.

Den største utfordringen ved konkurransen var tidspresset.

- Jeg liker å ta meg god tid og kose meg når jeg baker, men til samme tid er jeg en person som skal rekke over alt. Derfor er jeg også vant til å stresse med kakebakinga. Men jeg var redd for tiden, jeg er ikke vant til å bruke stoppeklokke. Jeg vil ikke levere noe som er fælt, enten leverer jeg ingenting, eller helt perfekt.

- En skikkelig kakenerd

Ada forklarer at hun er glad i all slags bakst, men at det er kaker det går mest i.

- Jeg liker best å lage ting jeg kan pynte. Kan jeg ikke det, føler jeg ikke at jeg har lagt hele sjela mi i det. Det er ofte også den største utfordringa. Nesten alle kan følge en oppskrift slik at kaka smaker godt, men pyntinga må du virkelig lære deg.

17-åringen forteller at hun er helt selvlært, der hun får inspirasjon fra Youtube og magasiner.

- Jeg er en skikkelig kakenerd. Jeg reiser mye, og da går jeg mye rundt og ser på kakehyllene rundt omkring.

Ada går egentlig på Trondheim Katedralskole, men er dette året på utveksling i Tyskland.

- Nå får jeg lært mye om tyske kaker også!

- Er bakinga noe du vil jobbe med - eller er det mer som en hobby?

- Jeg har ofte tenkt at jeg vil bli baker eller konditor, og vurderte yrkesfag. Men jeg vet ikke om det er det jeg vil jobbe med. Det høres fantastisk ut, men jeg vet ikke om jeg hadde klart det i lengden. Jeg vil gjøre noe som er mer viktig for verden.

- Men det er en perfekt hobby, så det er en plan b. Liker jeg ikke studier eller jobb, dropper jeg ut og starter et bakeri!

