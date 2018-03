12 film- og serietips for en kriminelt god påske!

Enten du er på hytta, holder deg i byen, går på ski eller må få unna litt forefallende arbeid, er det masse tid til gode filmer og serier!

Påska er uten tvil tiden for god påskekrim - det er et eget ord av en grunn - så her har vi samlet 12 anbefalinger på filmer og serier fra Trds.bys strømmeguide som kan sikre at påska blir kriminelt god!

1. Top of the Lake

Elizabeth Moss (kjent fra Mad Men) har hovedrollen som den vågale og noe uerfarne detektiven Robin Griffin i den prisbelønte spenningsserien Top of the Lake. Mørke og mystiske hendelser finner sted i spektaktulære Australia, samtidig som Robin må konfrontere hemmeligheter fra sin egen fortid.

Dette er en serie med to sesonger så langt, med en Imdb-vurdering på 7,6 av 10 stjerner. Du finner begge sesongene på TV2 Sumo!

2. P3morgens Påskekrim

Helsprø karakterer fra P3morgen-universet gir deg hytteturen fra helvete. En utrolig merkelig vennegjeng tilbringer påsken sammen på Tante Gerds hytte, men denne påsken blir dog ikke som alle andre. Plutselig tar turen en skummel vending.

Møt Askepott, Gullmannen og Herr Papptallerken i årets påskekrim. Den finner du på NRK!

3. The Night Manager

Skjebnesvangre valg og tilfeldigheter fører nattevakten Jonathan Pine inn i miljøet rundt våpenhandleren Richard Roper – en livsfarlig og nådeløs mann. Jonathan blir rekruttert av britisk etterretning for å infiltrere Ropers innerste sirkel.

Serien består av åtte episoder, har en Imdb-vurdering på 8,2, og kan ses på C More og TV2 Sumo.

4. Miss Marple

Agatha Christies Miss Marple er vel kanskje definisjonen på god påskekrim? Som alltid etterforsker Miss Marple besynderlige mord og hendelser - med glimt i øyet.

Miss Marple løser mange krimgåter, men noen av dem kan du se på Dplay!

5. Kriminalinspektør Foyle

Det er krig i verden. Men denne detektiven kjemper sitt eget slag mot en hær av hjemmeavlede kriminelle. Er du glad i god, engelsk krim, er dette noe for deg!

Kliminalinspektør Foyle kan du se på Netflix.

6. The Night Of

The Night Of er en amerikansk kriminaldramaserie i åtte avsnitt. Serien utspiller seg i New York hvor Nasir Khan, en ung pakistan-amerikaner, blir mistenkt for å ha drept en ung kvinne han tidligere hadde hatt sex med.

Miniserien har hele 8,6 i vurdering hos Imdb, og kan strømmes hos HBO!

7. Sherlock

Hver episode møter vi den briljante privatdetektiven Sherlock Holmes og kompanjongen Dr. John Watson som løser varierte og kompliserte drapssaker for Metropolitan Police Service.

Selv om serien tar for seg forskjellige saker hver gang, er Sherlock Holmes' kamp mot den psykopatiske og intelligente erkefienden Jim Moriarty en pågående handling.

Imdb-vurderingen er på 9,2 (!), og Sherlock kan strømmes på Netflix.

8. Fargo

Minnesota 2010: To rivaliserende brødre har havnet på hver sin hylle i livet, men har grådigheten til felles. Snart blir de blir dratt ned i en undergrunn av grusomheter.

Serien kan du se både hos C More, HBO og TV2 Sumo, og har en blank 9'er i vurdering hos Imdb.

9. True Detective

Dette er en saktegående, hypnotisk serie om to etterforskere som finner en myrdet kvinne, som ser ut til å være et offer for en morder med sansen for det okkulte.

Det er ikke å forrakte at hovedrollene spilles av Woody Harrelson og Matthew McConaughey heller. Imdb-vurderinga er 9,1, og True Detective kan du se på HBO!

10. Rise of the Guardians

Dette er en animasjonsfilm fra studioet bak Shrek og Kung Fu Panda. I filmen slår mytiske skapninger seg sammen for å beskytte jorden fra en skremmende trussel.

Filmen har Imdb-vurdering på 7,3, og kan strømmes på Netflix!

11. The Fall

I denne serien møter vi en utilnærmelig drapsetterforsker på jakt etter en kaldblodig seriemorder. Skal hun fange ham, må hun tenke som ham.

Serien kan du strømme på Netflix!

12. Happy Valley

Happy Valley er en britisk krim- og dramaserie som hadde premiere i 2014. I første sesong jakter overbetjent Catherine Cawood i Yorkshire-politiet på mannen som overfalte hennes avdøde datter, uvitende om at han nå er en del av en hemmelig kidnappingsplan.

Serien kan du strømme hos Netflix!

