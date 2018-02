Slik får du tilbake den gamle versjonen av Snapchat

Det siste redesignet som fulgte med den nye Snapchat-oppdateringen har skapt en smule irritasjon hos mange. Endringer er ofte upopulært, men ser du intet lys i tunellen skal det være mulig å reversere appen. Det skriver Mashable.com.

Ikke overraskende nok er det et annet sosialt medium, Twitter, som er en av kildene til løsningen. Twitterbrukeren Clare James publiserte en instruksjon, steg for seg, for hvordan du kan få Snapchat tilbake til den gode, gamle versjonen:

1. Slett appen

2. Gå til innstillinger -> iTunes og App Store -> skru av automatiske oppdateringer

3. Last ned Snapchat på nytt

4. Tast inn brukernavn eller e-postadressen din, og trykk på «Glemt passordet ditt?»

5. Gjenopprett passordet ved hjelp av telefon eller kode på SMS

6. Logg inn med nytt passord

Før du velger å gjennomføre denne reinstallasjonen, bør du imidlertid forsikre deg om at Snapchat-minnene dine er sikkerhetskopiert! Glemmer du dette, kan du nemlig miste filene som ligger under «Minner»

Det gjør du på følgende måte, ifølge Snapchats egen supportkonto på Twitter:

Before reinstalling Snapchat or logging out, make sure Memories are backed up or you could lose them



Settings > Memories > Backup Progress ‘Complete’ means you’re all set. If not, tap to see which Snaps need backing up.



You'll also need your password so you can log back in!