Espen (31) spilte inn reklamefilm for NFL-lag på Preikestolen

Tenk deg å stå på en stadion hvor det er plass til 66 000 publikummere. På samme stadion hvor Super Bowl, finalen som fikk over 100 millioner amerikanere til å benke seg foran TV-en, gikk av stabelen sist helg.

Der står du, en 31-åring fra Norge, kledd opp som en viking, for å promotere et av USAs største fotballag.

– De ønsket å lage en litt stor greie, i tilfelle Minnesota Vikings kom til Super Bowl. Dessverre gjorde de ikke det. Det hadde nok blitt litt større om de klarte å nå finalen, men det ble en kul film, forteller Hatleskog.

Se filmen som 31-åringen hadde hovedrolle i her:

– Tilfeldig

En gauk med en amerikansk fotballhjelm på Preikestolen, så i en vikingbåt på Lysefjorden - før han faller i vannet og våkner opp på en strand i USA.

Hvordan i alle dager skjedde dette?!

– Det var veldig tilfeldig. Jeg er ambassadør for et dronefirma i Minneapolis som heter AirVūz , og var med som dronepilot for dem. Der hadde jeg med en kameramann, og jeg nevnte at jeg alltid hadde hatt lyst til å lage en vikingfilm primært med drone. Og han tok det videre med sjefene sine, og plutselig fikk jeg en mail, sier Hatleskog.

Kameramannen tok ideen med seg videre til sjefene som tente på ideen og ønsket å lage en reklamefilm for Minnesota Vikings.

Filmen ble vist på et amerikansk tv-show kalt «Vikings Connected» som er tilknyttet NFL-laget Minnesota Vikings.

Vikingfilm på dialekt

Filmen ble blant annet spilt inn på Preikestolen.

– Vi filmet en uke her i området og på Lysefjorden filmet vi med vikingskip der jeg skulle bli kastet over bord. Det var en kald affære, og måtte filmes flere ganger fordi man måtte filme fra forskjellige vinkler, sier Hatleskog og ler.

Han ble og bedt om å snakke sin egen dialekt i filmen.

– Jeg sa til dem at jeg ikke synes denne dialekten gjør seg på film, men i USA synes de at det høres sinnssykt kult ut, sier han.

Også hunden Fenris fikk en rolle i reklamefilmen til Minnesota Vikings.

– Denne rasen kan være litt sta, men filmingen gikk bra helt til vi kom opp på toppen Prekestolen. Han liker ikke å gå så nærme kanten, sier Hatleskog og ler.

Men med noen godbiter som medisin mot høydeskrekk, gikk også de scenene i boks.

Instagram som døråpner

Å jobbe deltid har gitt Halteskog mulighet til å jobbe som frilans dronepilot.

– Jeg tok pilotutdannelse i USA og tok litt bilder med GoPro der. Så kom jeg hjem og flyttet fra Sandnes til bygda, da ble det mye turer i området. Jeg var veldig tidlig ute med å kjøpe drone, det var egentlig etter det at det tok litt av. Så laget jeg en kort snutt fra Prekestolen som ble delt veldig mye.

I dag har han litt over 61 000 følgere på Instagram-kontoen «pilotviking» og er ambassadør for GoPro og for MittNorge.

– Det er litt rart å komme inn til byen å bli gjenkjent, men det har jo åpnet for mange muligheter også. Det er jo genialt å kunne tjene litt penger på hobbyen, sier han og fortsetter:

– Det blir en del turer. Før hadde jeg jo aldri vært nord for Bergen, nå har jeg vel vært i Lofoten fire ganger. De fleste turene jeg er på, er enten i forbindelse med fotoprosjekter eller jobb.

Annerledeslandet Island

I dag bor Hatleskog i Forsand.

– Hadde jeg ikke flyttet ut dit, hadde kanskje ikke alt dette skjedd. Det er ganske gunstig for man må poste innhold regelmessig hvis man skal holde på slik på Instagram, sier Hatleskog.

– Det er litt rart med sosiale medier, noen ganger går det sent med følgere og andre ganger går det fort. Noen ganger får man tatt et bra bilde, også hjelper det utrolig bra på å få følgere.

Hatleskog har filmet og fotografert mange naturperler i inn og utland.

– Har du en plass du har filmet hvor du skulle ha reist tilbake til?

– Norge er utrolig flott, men jeg tror nok Island. Landskapet der er så annerledes, det er liksom en annen verden. Mange av fossene er langs veien, så du trenger ikke gå noen plass. Man kan fly dronen fra bilen. Også står Færøyene høyt på ønskelisten, sier Hatleskog.

