Her er Trd.by-lesernes fineste vinterbilder fra Trondheim

Vi i Trd.by synes det er veldig trivelig når dere lesere tagger oss på Instagram, enten det er fine bilder av byen vår eller noe ekstra kult dere har gjort! Her har vi plukket ut et lite knippe blant de nyligste vinterbildene som dukker opp blant de over 30 000 som har emneknaggen #trdby.

LES OGSÅ: Dette babybildet slår alle Instagram-rekorder

Blomst eller reke? Vakkert uansett

Ut på tur, aldri sur

Et innlegg delt av Enzo (@enzo_the_rr) Feb. 7, 2018 at 5:57 PST

LES OGSÅ: Trondheimsbloggeren avslutter etter sju år

Vår Frues snøstorm





Et innlegg delt av @evasfoto Feb. 7, 2018 at 7:41 PST

Vinterverden i Trondheim

Et innlegg delt av Mona Eidem (@monaeidem) Feb. 7, 2018 at 2:14 PST

LES OGSÅ: Dette må du gjøre for å ta gode vinterbilder

Nydelig utsikt fra Festningen

Et innlegg delt av Frode Tungesvik (@frodephotos) Feb. 6, 2018 at 10:21 PST

Sol+snø+hund=sant

Et innlegg delt av Maja (@majapaja2015) Feb. 5, 2018 at 10:08 PST

LES OGSÅ: Børge (29) tilbrakte over 100 netter i telt i fjor - her er hans beste turtips

Fosen, I can see you

Et innlegg delt av Kjersti Robertsen (@kjerstirob) Feb. 5, 2018 at 6:27 PST

Hvit som snø

Et innlegg delt av Tina Haaskjold Behrens (@roffthedog) Feb. 5, 2018 at 12:05 PST

LES OGSÅ: Slik kan du bli en rutinert globetrotter uten å tømme lommeboka

Trilletur

Et innlegg delt av Aziz Nasuti (@aziznasuti) Feb. 4, 2018 at 11:40 PST

Overnatting

Et innlegg delt av Cato Andre Svanemsli (@catosvanemsli) Feb. 4, 2018 at 8:57 PST

LES OGSÅ: Har du noen gang lurt på hva som er inni Fretex-boksene?

Skitur

Et innlegg delt av Kjersti (@kjersti_hanna) Feb. 3, 2018 at 1:21 PST

Nydelig utsikt

Et innlegg delt av Kaja Rindal Bakkejord (@lifebykaja) Feb. 3, 2018 at 12:58 PST

LES OGSÅ: Odas (19) flette ble regrammet til mange hundre tusen

Månen tar seg en tur

Et innlegg delt av Aziz Nasuti (@aziznasuti) Feb. 2, 2018 at 2:04 PST

Vakre Nidelva

Et innlegg delt av F R Ø K E N R Ø D (@haaperduerlykkelig) Feb. 3, 2018 at 6:34 PST

LES OGSÅ: Rina (26) ble oppdaget på Instagram. Nå har hun fått modellkontrakt

Solnedgang

Et innlegg delt av Eli Rønning (@eliroe) Feb. 2, 2018 at 9:03 PST

Snø, snø og mer snø

Et innlegg delt av Terje Stegavik (@terjestegavik) Feb. 2, 2018 at 7:02 PST

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no