Har brukt fem millioner og jobbet 16 000 timer dugnad

Gøran Myrland jobbet på tråler da han var 17 år. Der startet ideen om å utvikle et spill om fisking.

Han fikk sin første datamaskin som ti-åring, i 1989.

– Han var den eneste i Tromsø med datamaskin, sier Fossum og ler.

LES OGSÅ: Disse 6 gamerkontoene bør du følge med på

Myrland begynte kjapt å utvikle små spill, som han i dag kaller «enkle greier». Han har jobbet med data hele sin karriere, både innen grafikk, musikk og programmering.

– Jeg ville utfordre meg selv i noe som kunne dekke alle feltene jeg har jobbet med tidligere, sier Myrland.

LES OGSÅ: Disse guttene skrev nettopp norsk e-sporthistorie

Selvlært 3D-utvikler

Fossum er relativt ny i jobben. Han jobber med 3D-animering, og begynte for to år siden. Da kunne han lage en boks. Takket være Youtube, prøving, feiling og litt grining, kan han heldigvis lage litt enn bokser nå.

Spillet, som har fått navnet Fishing: Barents Sea, går ut på at man får fiske kommersielt i Hammerfest. Du arver en fiskebåt fra bestefaren din med litt utstyr, og så får du fiske i et område på 32 ganger 32 kilometer.

Underveis kan du oppgradere båten din, og du kan ferdes akkurat hvor du vil. Fisken du fisker, finnes i området, og du kan også se litt nordlys og hvaler på veien.

Fra før av finnes det mange simulator-spill - Farm Simulator, Bus Simulator og Truck Simulator, for å nevne noen.

LES OGSÅ: Kristoffer vil gjøre dataspill til fysisk trening

– Interessebestemt

– Hva er det som gjør at folk heller vil simulere at de fisker enn at de kjører traktor?

– Dersom faren din driver med landbruk, vil du kanskje heller kjøre traktor, men dersom du er interessert i fiske, vil du heller spille vårt spill. Det er interessebestemt, sier Fossum.

Undersøkelser Myrland har lest, viser at 20 prosent av de som spiller Bus Simulator, kjører buss til vanlig. Det er også undersøkelser som viser at piloter bruker mye flysimulatorer på fritiden.

Det forstår Fossum godt. Det er jo ingen faremomenter i simulatorer, og så får man jo prøve seg på andre flytyper for eksempel, enn den man kjører til vanlig.

LES OGSÅ: - Mange tror gamere er einstøinger, men her ser jeg dem blomstre

– Helt sprøtt

Flere simulatorspill har et formål om opplæring, og noen skal bare underholde.

– Vårt skal være en hybrid, sier Fossum.

Spillet, som har kostet fem millioner og tatt mellom 16 og 18.000 dugnadstimer, lanseres 7. februar, etter fire år med utvikling.

Myrland og Fossum finner stadig vekk ting de vil endre på, men nå er datoen satt.

– Det føles helt sprøtt! Merkelig, sier Myrland.

De har sendt ut spillet til noen YouTubere for testing.

– Jeg klarer ikke se på videoene en gang, sier Fossum.

Det blir ikke stille fra Fossum og Myrland etter lanseringen. I august kommer første expansion pack. Målet er å få spillkompetanse til Stavanger, slik at det kan bli flere spill fra Misc Games i fremtiden.

– Men det skal skje sakte, men sikkert, sier Myrland og smiler.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no