Netflix verdsatt til 785 milliarder kroner

– Vi hadde et nydelig fjerde kvartal, som rundet av et storartet år der vi opplevde en eksplosjon for internett-TV globalt, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Aksjekursen steg med over 8 prosent i etterhandelen på New York-børsen da resultatet ble lagt fram mandag. Netflix er dermed for første gang verdsatt til over 100 milliarder dollar.

Strømmetjenesten fikk 8,3 millioner nye abonnenter i fjerde kvartal i 2017, og dette oversteg forventningen om 6,3 millioner nye abonnenter, ifølge analyseselskapet Factset.

Netflix hadde ved årsskiftet 110,6 millioner betalende abonnenter verden over, og disse så i gjennomsnitt 9 prosent mer på Netflix i fjor enn i 2016.

Omsetningen i 2017 økte med 33 prosent sammenlignet med året før og var på nærmere 26 milliarder kroner.

