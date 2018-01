Disse 10 seriene er på topp i Trondheim

Vi har som ofte store planer for helgene, men som regel blir det mye tid til filmer og serier også. Vi sjekket hva trondhjemmerne strømmer mest for tiden, og har laget en liste med de ti seriene som er på topp i Trondheim - hentet fra Trd.bys strømmeguide!

LES OGSÅ: Nordmenn brøt loven ved å se filmer gjennom Popcorn Time

1. Vikings

Denne meget påkostede dramaserien fra vikingenes verden har blitt sendt siden 2013. Vikingetiden blir brakt til live gjennom eventyrene til Ragnar Lodbrok, en skandinavisk kriger og bonde som drømmer om rikdom. Serien har IMDB-vurdering på hele 8.6, og kan sees på HBO, C More og TV2 Sumo.

LES OGSÅ: Visste du at disse kjendisene var med i «Harry Potter»-filmene?

2. Broen

Den dansk-svenske krimserien har blitt enormt populær, med Saga Norén i spissen. Også denne serien har UMDB-vurdering på 8.6. Broen kan du se både på C More, Netflix og TV2 Sumo, men vil du se den fjerde og siste sesongen som går på TV nå, må du enten følge med på NRK på søndager eller se på NRK nett-TV.

3. Black Sails

Den beryktede piraten kaptein Flint er presset fra flere hold, av både rivaliserende sjørøvergjenger og den britiske flåten som vil ta tilbake makten over området. Black Sails er en underholdende og påkostet eventyrdramaserie i samme stil som Game of thrones og Spartacus. Serien har IMDB-vurdering på 8.1, og kan sees på HBO, C More, TV2 Sumo og Netflix.

LES OGSÅ: 5 ting du kanskje ikke visste om «Stranger Things»

4. Designated Survivor

Denne originalserien fra Netflix har to sesonger så langt, med 7.8 i IMDB-vurdering. Det er en amerikasnk thriller- og dramaserie, med Kiefer Sutherland i hovedrollen som en amerikansk boligminister som blir USAs president etter at et terrorangrep utsletter resten av landets lederskap.

5. Black Mirror

Black Mirror er en britisk science fiction- og thrillerserie som har vært på Netflix siden 2016. Serien har faktisk hele 8.8 i IMDB-vurdering, og originalseriens fire sesonger kan du altså se på Netflix.

LES OGSÅ: Likte du Making a Murderer og True Detective, bør du se denne serien

6. Narcos

Serien er basert på livet til den colombianske narkobaronen Pablo Escobar. Den tredje sesongen av serien kom i september i fjor, og kan sees på Netflix. Narcos har vurderingen 9.0 på IMDB!

7. How I met your mother

How I met your mother har regjert på TV-skjermen i en årrekke, og den niende og siste sesongen kom i 2014. Serien har holdt koken den, og har i dag en IMDB-vurdering på 8.4. Alle sesongene kan du se både på Viaplay og Netflix!

LES OGSÅ: 12 Netflix-filmer i 12 sjangre

8. Fargo

To rivaliserende brødre har havnet på hver sin hylle i livet, men har grådigheten til felles. Snart blir de blir dratt ned i en undergrunn av grusomheter. Fargo, en svart komedie og kriminaldrama, vurderes til 9.0 av 10 på IMDB, og kan sees på C More, HBO og TV2 Sumo.

9. Into the Badlands

Serien Into the Badlands handler om en tapper kriger og ung gutt søker etter frihet i et land styrt av kyniske makthavere. Serien med to sesonger har IMDB-vurderingen 8.1, og du kan se den på HBO og TV2 Sumo.

LES OGSÅ: Slik får du mest ut av Netflix

10. Outlander

Serien er basert på Diana Gabaldons bestselgende bokserie. Vi følger Claire Randall, som reiser bakover i tiden fra 1945 til 1700-tallets krigsherjede Skottland, der hun slites mellom kjærligheten til to menn. IMDB-vurderingen er 8.5, og serien kan sees på HBO, Netflix og Viaplay.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no