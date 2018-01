- Jeg pleier å si at jeg har boxerne mine i LA, og sokkene i Trondheim

- Jeg syntes den første sesongen var kul, og likte grunnideen der Peter Stormare og The Viking Brothers har utviklet en skandinavisk-amerikansk serie. Jeg tenkte det hadde vært kult å være med der, forteller skuespiller og trondhjemmer, Bjørn Alexander.

Det er krim-komedien «Swedish Dicks» det er snakk om, en serie med Peter Stormare både foran og bak kamera, sammen med Johan Glans i hovedrollene. Kort fortalt handler den om to amatørmessige, svenske privatdetektiver, som sammen løser en rekke mysterier i Los Angeles.

15. januar kan skandinaviske seere se originalserien hos Viaplay - med Bjørn Alexander i rollen Andrew, som han selv beskriver som «en underground dark web-type». Han er altså skurken i episoden.

- Så det gjenstår å se om the swedish dicks klarer å løse det!

- «Hjem» er et sted mellom Los Angeles og Trondheim

Bjørn Alexander har jobbet som skuespiller i lang tid, både i Trondheim og i Oslo, men mest i USA. En lang histore, sier han, og sikter til en kombinasjon av tilfeldigheter.

- Jeg var i USA og tok noen skuespillerklasser i 2009, og så likte jeg det litt for godt, og fikk lyst til å jobbe der. Etter det har jeg mer eller mindre blitt værende, og vil vel si at «hjem» er et sted mellom Los Angeles og Trondheim. Jeg pleier å si at jeg har bokserne mine i LA, og sokkene i Trondheim.

Trd.by har også tidligere skrevet om arbeidet til Bjørn Alexander som skuespiller. Han har blant annet jobbet med flere Oscar-vinnere i USA, og spilt i kortfilmen «The Library Book» sammen med Adrien Brody, en film produsert av blant annet Kevin Spacey.

Nå er han altså aktuell igjen, med «Swedish Dicks». Viaplay røper ikke seertallene sine, men originalseriens første sesong skal ha slått alle deres rekorder.

- Det er cheezy, lettbeint, nærmest på kanten til det barnslige, sjarmerende og lite show. Peter Stormare har mange bekjentskaper, og kjente skuespillere som for eksempel Keanu Reeves, Haley Joel Osment og Frances Fisher er også med.

Håper på mer jobb i Norge

Alexander forklarer at livet som skuespiller i Hollywood både er utfordrende, men langt fra umulig.

- Det er stor konkurranse om rollene, men er du først kommet med i gamet er det ikke nødvendigvis noen superhard konkurranse. Jeg er ikke den typen som søker lykken eller noen drøm, jeg vil jobbe jeg.

For øyeblikket venter Alexander på to ulike jobbmuligheter i Hollywood. Likevel ønsker han seg også mer tid i Norge.

- Det er nesten sånn at jeg håper at jeg ikke får de jobbene i LA, siden jeg koser meg såpass mye i Trondheim. Jeg liker LA-kjøret, men kunne virkelig tenke meg mer TV og filmjobber i Norge. I slutten av januar skal jeg dubbe litt tegneserie i Oslo, men det hadde også vært gøy å jobbe med TV der.

- Blir du noen gang starstruck?

- Jeg er dårlig til å kjenne igjen folk, og det tror jeg redder meg en del. Under et første møte før innspillingen av «The Library Book» kom Adrien Brody tuslende i joggeklær, og jeg tenkte han var en rekvisitør. Jeg ga ham en klem og sa takk for sist. Jeg trodde vi hadde jobbet sammen i en reklame tidligere, ler Alexander.

