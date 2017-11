Matoma kommer tilbake til Samfundet der musikkeventyret startet

I januar reiser Tom Stræte Lagergren, best kjent som Matoma, ut på verdensturné. Den varer i litt over to måneder, og gjett hvor den avsluttes? I Storsalen på Samfundet i Trondheim. Konserten er satt til 9. mars, høsten 2018.

- Hvorfor ville du avslutte turneen i Trondheim?

- Det var en nobrainer. Det er på grunn av tilhørigheten jeg føler til Trondheim. Også har jeg ikke spilt der på mange år. Sist gangen var da jeg spilte på UKA i 2015. Det er faktisk et av høydepunktene i karrieren min fram til dags dato. Det var faktisk da jeg stagedivet for første gang, sier Matoma til Trd.by.

LES OGSÅ: Seks reisekontoer du bør følge på Instagram

- Litt av en reise

Han begrunner det med at studentlivet i Trondheim, folkene og arrangementet i seg selv er helt unikt.

- Det var jo på Samfundet det hele startet. Jeg har så mange minner fra Samfundet. Bare gode minner om fest og morro.

Billettene til konserten ble lagt ut fredag klokka 16, og et par timer senere var konserten utsolgt. Og dermed har de satt opp ekstrakonsert.

Utsolgte konserter er ikke fremmedord for DJ'en fra Flisa. Han slo gjennom i 2014, og siden gang har han opplevd litt av hvert.

- Det har vært litt av en reise de siste årene. For ikke så lenge siden spilte vi den amerikanske versjonen av Ticket to ride. Jeg fant ut ganske kjapt at jeg hadde vært i alle byene i spillet.

Han legger til at det fikk han unnagjort på en omfattende bussturné gjennom statene i fjor.

Gir ut album samme dagen

Ikke nok med at verdensstjernen avslutter turneen i Trondheim. Konserten spilles samme dag som han gir ut sitt nye album «One in a million». De siste seks månedene har han ikke sovet mer enn fire-fem timer hver natt på grunn av hardt arbeid med albumet.

- Albumet har fått navn fra en av låtene. Sangen og albumet handler om at alle er spesielle og vil noe eget med livene sine. Hver person du møter gjør sine egne ting, de har sine egne hjerter, sin sjel og sin passion. Budskapet er at alle skal ha trua på at de får til det de vil, og at de er spesielle.

Matoma sier at han selv er et eksempel på det.

- Jeg har vært så heldig å få lage musikk og få leve av drømmen min. Jeg har fått reist rundt i verden, jobbet med fantastiske artister og mennesker. Jeg føler det er en one in a million-sjanse. Det sier jeg hele tiden, og det er ikke så mange som har fått den muligheten.

LES OGSÅ: Gerald (16) drømmer om å forandre liv med musikk

Kunne flyttet men blir i Trondheim

På tross av det store gjennombruddet, velger Matoma å ikke flytte fra Trondheim.

- Når man er norsk og farter mye rundt i verden og får litt perspektiv på hvordan verden fungerer. Det globale perspektivet. Da blir man takknemlig og føler seg priviligert over å få bo her vi har det så fint og flott, i Norge.

Selv studerte han musikkteknologi på NTNU, og var ferdig utdannet samme året han slo gjennom. Altså i 2014. Men Trondheimsminnene begynner lenge før det. Fra han var 16 år har han fartet opp til Trondheim på besøk til storebroren som også har studet på NTNU.

- Trondheim er viktig for meg. Jeg setter stor pris på årene jeg har hatt på NTNU. Det var ikke alltid medgang på studiene, men i det store og hele bildet har jeg fått en jevn støtte og kjærlighet fra byen. Også har jeg mange venner der. Man sier borte bra, men hjemme best. Og Trondheim er helt klart i hjertet mitt.

Noe av det han gjør hver gang han er hjemme er å besøke Pirbadet.

- Det er en så fin by. Fytti katta, det er Norges fineste. Jeg kunne ha flytta mange ganger, men jeg har valgt å bli her på grunn av tilknytningen.

I tillegg har han også kjæresten i byen, og det største han har opplevd var å få bli samboeren hennes.

- Hun er den personen jeg ser mest opp til. Hun og broren min.

LES OGSÅ: - Jeg slang meg fra en metallstang, og klarte å treffe en murvegg og knekke nesen

- Aldri ferdig utlært

Tom kan snart føre ned 70 land i reise-CV'en. Bare i 2015 hadde han over 300 reisedager.

- Hvordan er det å ha peaket i så ung alder?

- Jeg tenker at man aldri er utlært, og det er alltid kunnskap man kan ta til seg. Jeg har alltid vært nysgjerrig på å lære nye ting. Når det gjelder musikkproduksjonen min så er det som ei elv. Konstant i bevegelse.

Han sier han konstant vil fornye seg, og at han ikke klarer å holde seg til samme formel selv om den har funket tidligere.

- Det håper jeg de som hører på musikken min også legger merke til. Men klart det finnes en rød tråd og at man merker at det er min musikk.

Han sier han har ingen klare planer om hva han kommer til å gjøre om 10-15 år.

- Men jeg kommer nok ikke til å holde på med dette til evig tid. Det tar på kroppen. Men jeg har veldig lyst til å bli musikklærer. Det ville vært fint å kunne inspirere og lære de unge. Selv om jeg aldri kommer til å slutte å produsere musikk og spille piano.

LES OGSÅ: - Har du kjærlighetssorg kan musikken min være kjempebra, eller det dummeste du kan gjøre

Meant to be?

Matoma har over én milliard avspillinger på Spotify, og har en kjempelang liste over verdenskjente artistnavn han har samarbeidet med. Som Jay Z, Jennifer Lopez, Ja Rule for å nevne noen. Selv om han er glad for de gode opplevelsene og alt han har opplevd, var han like takknemlig den gangen han oppnådde 1 000 følgere på Soundcloud.

- Jeg ble helt ubeskrivelig glad. Jeg og en kompis dro ut på Mikrobryggeriet i Trondheim for å feire det.

På Mikrobryggeriet var det et dart-brett.

- Kompisen min sier til meg, nesten med et snev av ironi. «Hvis jeg treffer bullseye, så blir du å slå igjennom i løpet av 2014». Han traff. Vi gikk helt i ekstase. Han så ikke på darttavla engang, og det var så urealistisk at han skulle treffe.

Tom tok bildebevis, og det var faktisk det første han postet på Instagram-kontoen sin.

- Det er derfor det står «my dream is to hit the bullseye» på kontoen min.

DJ'en har nok av morsomme historier. Som den gangen han skiftet artistnavn fra Subhero til Matoma.

- Jeg og brodern og en helg gjeng var på etterfest, og brodern nevnte at han syntes navnet mitt var så dårlig. Jeg var litt stolt, og ville ikke helt innrømme at jeg egentlig heller ikke likte navnet noe særlig.

Brødrene begynte dermed en heftig diskusjon, der noen av kompisene forsøkte å roe de ned.

- Han ba oss om å ro ned, og ta livet med ro. «Hakuna Matata». Da broren min skulle gjenta det ble det «Hakuna Matoma». Da tenkte jeg bare at «Matoma» var skikkelig kult.

Tom gleder seg til turnélivet og til å avslutte i Trondheim.

- Det kommer til å bli en helt sinnsyk produksjon. Vi kommer til å sprenge budsjettet, men det blir helt klart verdt det. Også blir det nok noen overraskelser.

Han tror også det blir spesielt å spille helt ny musikk for de som har hørt på musikken hans og støttet han fra dag én.

- Stor stas

Bookingansvarlig på Samfundet, Eirik Angård, er veldig fornøyd med at stjernen returnerer til der alt begynte.

- For vår del er det veldig kult å få en så stor artist. Det er mange store norske artister som har vært her, men det er utrolig kult å få de største norske artistene som stort sett turnerer i utlandet hit til oss. Matoma er en veldig stor artist, og i storsalen på Samfundet med 1 000 publikum blir denne konserten som en intimkonsert å regne.

Mener du sterkt om noe? Sjekk ut dette: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook