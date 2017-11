- Har du kjærlighetssorg kan musikken min være kjempebra, eller det dummeste du kan gjøre

- Det føles helt vidunderlig. Den har vært klar lenge, siden februar, og vi har bare ventet på et passende tidspunkt å slippe den på. Endelig er den ute, men det er klart det har tatt litt på å måtte vente, forklarer Martine Rygvold, med artistnavnet Kristofa.

Debut-EP-en «Kristofa» ble sluppet 27. oktober, og er gitt ut gjennom det trønderske plateselskapet Attack Music. Rygvold selv beskriver den som en høst-vinter-EP.

- Grunnen til det er at den ikke akkurat er lykkelig dansbar, og siden den ble laget i februar, får jeg en slags det-er-mørkt-ute-følelse.

Teksten er grunnstammen

Sangene er hennes egne, og tekster og melodi har hun laget selv. Tre av de fire låtene på Ep-en er inspirert direkte fra hennes eget liv.

- Nå kan alle endelig høre dem, mine innerste tanker.

- Det er ganske sårbart?

- Ja, men den kneika har jeg kommet over. Jeg har hatt flere singler de siste årene, og singelen Mindfield som kom i fjor sommer, var min mest personlige låt noen gang. Nå føler jeg at jeg kan gi ut hva som helst, forklarer Rygvold.

Artisten opplever at det lages mye musikk som man hører, men som ikke gjør at man tenker. Det er nettopp tekstene som er grunnstammen i låtene hennes, forklarer hun.

- Jeg vil at folk skal høre på tekstene, og håper og tror at mange kan relatere til det jeg synger om. Jeg har allerede fått meldinger der folk spør om det er deres liv jeg synger om, og ikke mitt eget. Det liker jeg. Og har du kjærlighetssorg kan det å høre på musikken min enten være kjempebra, eller det dummeste du kan gjøre, ler hun.

Rykende fersk musikkvideo

Torsdag ettermiddag ble også en musikkvideo til en av låtene, «Breathe you in», sluppet. Rygvold forteller at hun er spent på hvordan den blir mottatt.

- Videoen ble regissert av Dev Dhunsi, som er bare helt fantastisk. Vi møttes og skjønte med en gang hva den andre mente og ønsket, og jeg ga han faktisk nesten 100 prosent kunstnerisk frihet, og resultatet ble fantastisk. Jeg er veldig spent på hva folk synes om den, men egentlig er jeg så fornøyd at det nesten ikke spiller noen rolle, ler Rygvold.

Selv om hun ikke synes det selv, er hun forberedt på at noen synes musikkvideoen er litt kontroversiell.

- Den handler om et forhold mellom to damer, og det kan godt hende noen tenker «oioioi» av den grunn. Det er egentlig ikke en video med en handling fra A til Å, men med nydelige lange scener med flott lys og farger.

Se musikkvideoen til «Breathe you in» her!

Håndplukket til Starmus

2017 har vært et spennende år for Rygvold. Sett bort i fra debut-EP-en kom kanskje det største høydepunktet i sommer - satt i gang av en tilfeldighet i slutten av 2016.

- Vi spilte en konsert med andre artister på Kaya, og etterpå kom det en kar bort til meg, og han snakket engelsk. Han syntes at fremføringen vår var fin, og begynte å snakke om en svær greie som skulle skje i Trondheim sommeren 2017, og at han ville ha med oss der, forteller Rygvold.

- For å være ærlig trodde jeg at det var en kar som hadde drukket et par glass rødvin for mye, og svarte faktisk «are you fucking kidding me».

Det viste seg å være sjefen for Starmus-festivalen, Garik Israelian, og der og da ble det bestemt at Krisofa skulle opptre på festivalen.

- Det var helt utrolig fancy, og jeg sang under åpninga for alle foredragsholderne og artistene. Vi framførte ei låt, og det var helt perfekt. En astronaut som hadde reist jorda rundt mange ganger kom bort og ga komplimenter, og Devin Townsend og Steve Vai likte også det vi gjorde.

I sommer var Kristofa også oppvarmingsartist for Marit Larsen på Kafé Skuret.

