Slipper julelåt og starter kronerulling

Sugar Louise ønsket egentlig å lansere singelen Santa Baby til jul i fjor, men den ble ikke ferdig tidsnok.

- Vi fikk akkurat litt for dårlig tid til promotering, sier vokalist i bandet, Odd-Reidar Liasjø.

- En glorifisert høytid

Til Trd.by ytrer Liasjø bandets meninger om den kommende høytiden.

- Jula er en glattpolert og glorifisert høytid hvor de fleste er opptatt av gavehandel, kakebakst og å passe på at alt skjer i henhold til «the same procedure as last year».

Han utdyper med at deres julesang Santa Baby derfor befinner seg i motsatt ende av julemusikkhylla.

- Den har fokus på de som har falt litt utenfor. Dette er en låt om de ensomme, de hjemløse, de rusavhengige og de som rett og slett ikke har all verdens å se fram til i hverdagen.

Starter innsamling med lansering

Singelen slippes 1. desember. Samtidig starter trondheimsbandet sin innsamlingsaksjon. For hver gang låten lastes ned til iTunes donerer bandet én krone til veldedige formål.

- Vi ønsker at pengene skal gå til den frivillige rusomsorgen i Trondheim, eller andre lignende tiltak, sier Liasjø.

Bandet har også et ønske om å få med dem som har mye å ta av.

- Sugar Louise ønsker nå å få med næringstopper, store firmaer og folk som generelt føler at de sitter litt godt i det, på en felles kampanje hvor hver avspilling av musikkvideoen på Youtube støttes med én krone fra «de rikes bord».

Bandet har sendt ut forespørsler til diverse bedrifter, men har så langt ikke fått noen respons.

- Vi håper at dette kan bli en kjedereaksjon av positivitet og gode handlinger, både for bandet, givere og ikke minst for mottakerne. Det store målet er jo å kunne slippe denne låta, og samtidig si at for hver gang folk ser eller deler videoen er det noen i samfunnet som får det bittelitt bedre.

Vil ha ei lystig kronerulling

Det er ikke første gangen Sugar Louise spiller for veldedige formål. De arrangerte for eksempel støttekonsert etter at de for noen år siden mistet gitaristen sin.

- Det er litt tilfeldig at dette ble en julelåt. Den er ikke en veldig tradisjonell og glorete. Men den handler om de som ser fram til å se nissen en gang til, fordi det betyr at de har overlevd et år til.

Han understreker at målet er å finne en interessant måte å samle inn penger til folk som sliter i samfunnet.

- Alle de involverte partene vinner på dette, på en eller annen måte, sier han.

Liasjø sier også at det er fullt mulig å hive seg med også etter 1. desember. Innsamlingsaksjonen varer helt til 24. desember, og eventuelle interessenter kan finne kontaktinfo på bandets Facebook-sider.

- Hva tror dere beløpet lander på?

- Det er nok ikke snakk om de helt sinnsyke summene, om man skal være helt realistisk. Men jeg tror nok vi kan få til mellom 20 og 30 000 kroner. For dem som virkelig sitter godt i det, er ikke det så mye.

Bandet ble startet for åtte år siden, og for to år siden gjorde de suksess med fotballsangen «Ikke Engang Robin Hood (Kan Ta Gull Fra RBK)». Selv om bandet siden den gang har prioritert familielivet og studiobygging, har låta økt i popularitet. Nå har den over 140 000 avspillinger på Spotify og over 70 000 visninger på Youtube.

