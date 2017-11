5 ting du kanskje ikke visste om «Stranger Things»

Det var serien «alle» snakket om i fjor. Forrige uke slapp Netflix sesong 2 av «Stranger Things» - og Duffer-brødrene har allerede gått ut og bekreftet at det blir en sesong 3.

Men selv om du har sett alle episodene, er det kanskje noen ting du ikke visste om din nye favoritt-serie. Som for eksempel...

#1: Serien ble avvist minst 15 ganger

Ai, ingen liker å bli avvist. Da handler det om ikke å gi seg. Noe Duffer-brødrene heldigvis ikke gjorde! Serien ble avvist mellom 15 - 20 ganger av ulike tv-selskap før Netflix slo til, ifølge Rolling Stones! #halleluja

#2: Folk får ikke nok av Barb

Husker du venninna til Nancy som ble tatt av demogorgonen? I virkeligheten heter hun Shannon Purser og ifølge magasinet Glamour måtte hun slutte i jobben på den lokale kinoen i Atlanta, etter at fansen i tide og utide dukket opp på arbeidsplassen hennes bare for å glo. Ja, og #justiceforbarb og #WeAreAllBarb er også blitt en greie på twitter:

#3: Eleven, Dustin og Lucas kan synge

Og da mener jeg ikke bare i form av å åpne munnen og lage lyd, liksom!

Gaten Matarazzo som spiller Dustin har faktisk hatt roller i Broadway-stykkene Priscilla Queen of the Desert og Les Misérables. Caleb McLaughlin (Lucas) har spilt Simba i Lion King-musicalen. Og Millie Bobby Brown var allerede en «amatør-vokalist» som laget coverversjoner og la ut på Youtube (disse ser imidlertid ut til å ha blitt fjernet i ettertid), melder thrillist.com!

Sjekk bare ut denne opptredenen av de tre under Emmys i fjor!

#4: Joyce og «papa» er i samme musikkvideo

Dette er ikke første gangen Winona Ryder (Joyce) og Matthew Modine (Dr. Brenner, den freaky forskerfyren som Eleven kaller for «papa») dukker opp i et felles prosjekt. Begge er nemlig med i musikkvideoen til Roy Orbisons «A Love so Beautiful».

#5: Charlize Theron overbeviste Millie om å barbere hodet

Millie Bobby Brown (Eleven) var egentlig ikke så happy da hun fikk beskjed om mate barbermaskinen med håret sitt - som vi jo kan forstå. Men hun ble faktisk overtalt da hun så et bad ass-bilde av Charlize Theron som karakteren Furiosa i filmen «Mad Max: Fury Road», ifølge Entertainment Weekly.

