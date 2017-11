Anna of the North er en duo bestående av Anna Lotterud fra Gjøvik og Brady Daniell-Smith fra New Zealand. Sammen har de nylig sluppet sitt debutalbum, og i den anledning gjør de sin første headlinerkonsert i Trondheim.

Konserten holdes på Clarion Hotel & Congress på Brattøra, klokka 21 førstkommende lørdag.

Møttes i Australia

Sist Anna of the North var i Trondheim, var det som ett av flere band. Siden oppstarten har Anna of the North blitt streamet over 40 millioner ganger.

- Hva tenker du om trønderpublikummet?

- Jeg har ikke spilt nok i trøndelag til å si noe om det. Sist jeg spilte her var det sammen med mange andre, og da blir det et veldig variert publikum. Denne gangen vet jeg at de kommer for å se meg, og det blir veldig spennende. Men jeg liker Trondheim veldig godt da!

Popduoen ble formet i Australia mens Lotterud studerte, og artistnavnet kommer også fra perioden da hun var nordmann på den andre siden av jordkloden. Sammen gjorde de seg bemerket med låtene «Sway», «The Dreamer» og «Baby». I fjor kom de med oppfølgerne «Us» og «Oslo», og i år slapp de hiten «Someone».

- Spås en lysende karriere

Lørdag har de med seg Mathias Gundhus som support. Han er ifølge konsertens pressemelding en up-and-coming singer/songwriter, som av mange er blitt spådd en lysende karriere. Høsten 2016 deltok han i TV2's «The Stream», og han ga nylig ut sin første singel, «Oslo in October»

14 kjappe med Anna of the North:

1. Kan du beskrive deg selv med tre ord?

- Det er vanskelig. Det er sånn man må gjøre på jobbintervju. Da har jeg hørt at man skal si to positive ting, og en negativ slik at man viser at man er ydmyk. Jeg er positiv og klomsete. Ehm. Jeg tror jeg må spørre de andre.... De sier at jeg er rar, surrete og alltid for sein. Ikke noe positivt der altså.

2. Hva er ditt favorittband?

- Jeg har flere favorittband. Hvis jeg må velge et, så blir det Wet. Jeg synes musikken deres er veldig bra. Den er følsom og rører meg veldig. Jeg er veldig glad i rolig musikk.

3. Når var du sist på konsert?

- For en måned siden jeg så jeg Drums på Parkteateret.

4. Hva er din beste konsertopplevelse?

- Det må bli en av mine egne da. Den første headlinerkonserten min i London, eller den i Australia. Det er spesielt å være på den andre siden av verden og Europa med utsolgte konserter og at publikum synger med på sangene mine. Det er en veldig god følelse. Helt sinnsykt. Så den beste konsertopplevelsen min må bli en av de nyeste. Den i Paris også forsåvidt.

5. Har du noen guilty pleasures?

- Det må bli fredagstacoen.

6. Hva gjør deg lykkelig?

- Det å få lov til å jobbe med musikk og få drive med min interesse. Også venner og familie. Jeg er lykkelig når jeg etter reise får komme hjem og ligge i min egen seng.

7. Hva gjør deg provosert?

- Folk som har for mange meninger om alt. Alt er ikke et problem. Det er fint å ha meninger altså, men ikke når det blir for mange av dem.

8. Hvis du kunne ha endret én ting i verden - hva ville det ha vært?

- Det er mye i verden som gjør meg trist. Men må jeg velge én ting, så tenker jeg at vi må begynne med å redde naturen med å forby plast. Her om dagen kom jeg på et tiltak vi kunne ha begynt med. På samme måte som vi får pant for tomflasker, skulle det også vært ei panteordning for plast. Da hadde kanskje folk plukka opp plasten de kom over. Det er en fin plass å starte på.

9. Hvilken film så du sist?

- Lion. Den var kjempetrist.

10. Hva har du øverst på bucketlist'en din?

- Jeg har ingen bucketlist. Jeg synes jeg har det veldig fint akkurat sånn som jeg har det. Kanskje noe enkelt og kjedelig som å investere i en leilighet? Jeg har for eksempel ikke lyst til å hoppe i fallskjerm, jeg. Jeg blir redd bare jeg ser høyder på film. Men det er jo forsåvidt lurt å gjøre det man er redd for, så jeg vet ikke. Jeg hadde for eksempel aldri trodd at jeg skulle stå på ei scene fordi jeg hadde veldig sceneskrekk. Men nå kan jeg stå på scene, synge og danse. Det er jeg veldig stolt over.

- Er du kvitt sceneskrekken for godt nå da?

- Nei, er du gal. Men spiller man konsert så blir man mer vant til det. Men for eksempel hvis jeg skal synge på radioen, så blir jeg litt redd igjen. Fordi det er en uvant situasjon og en ny setting. Men jeg har blitt mye mer komfortabel.

11. Hva er det rareste du har spist?

- En liten miniblekksprut.

12. Snakker du flere språk enn norsk og engelsk?

- Nei. Men jeg har kjempelyst til å lære meg italiensk eller spansk. Men jeg har dessverre ikke det beste språkøret. Kanskje dét står på min bucketlist.

13. Hva bruker du helst penger på?

- Mat.

14. Hvordan imponerer man deg?

- Hvis man er snill.

