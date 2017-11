10 lokale Paradise-deltakere vi håper å se i sesong 10

Ryktene går om at Paradise Hotels tiende sesong kommer til å bestå av tidligere deltakere som har satt sitt avtrykk på legendehotellet, og det er jo nesten som at det er julaften, bursdag og 17. mai på samme tid.

Se & Hør melder i alle fall at det er flere eks-deltakere som vil gjøre comeback i det som vi håper kan bli en «all star»-sesong, og da er det nok flere lokale som stiller sterkt.

Trøndelag har avlet frem flere som har tatt seg godt ut på skjermen (enten man har ledd med eller av dem).

Trd.by har samlet sammen de mest minnerike deltakerne fra de ni Paradise-sesongene og håper alle tar turen innom skandalehotellet neste år.

Odd-Ivar Østlund Donjem

Østlund Donhjem var med i den aller første sesongen av norske Paradise Hotel, sesongen der Petter Pilgaard og Benedicte Valen stakk av med seieren. Han var med i episode 5-8, og ved innsjekk den gang sa han til Adressa.no at han aldri kunne hatt sex på TV.

Mari Heggen

Etter Paradise Hotels andre sesong var over dette året, i 2010, fant Heggen tonen med «Paradise»-kollegaen Petter Holmbakken, ifølge Se og Hør. Kjærestelykken viste seg derimot å være mildt sagt kortvarig og Adressa.no omtalte bruddet, som ble et faktum da forholdet var kun en uke gammelt.

Stine-Marie Lothe Svendsen

Lothe Svendsen fra Bjugn sjekket inn som en av ti gjester i første episode, under Paradise Hotels andre sesong i 2010. Paradise-karrieren varte i 32 episoder, og ved innsjekk ble hun beskrevet av meddeltaker Daniel Hamnes som «ei råne, sånn som sitter på shellstasjonen i Volvoen sin, 240, og dæljer».

Jeanette Ervall

Ervall var med i den tredje sesongen av Paradise Hotel i 2011, og var med i hele 26 episoder før hun ble sendt hjem. Ervall ble fullstendig tatt på senga da hun overraskende måtte forlate hotellet, og begynte å gråte utenfor hotellet på grunn av skuffelsen, ifølge Se og Hør.

Are B. Schanke

Hvem kan vel glemme turtelduene Are B. Schanke og Iselin Michelsen fra sesong fire? De to satte nemlig sexrekord da de hoppet til køys med hverandre kun timer etter at de hadde sjekket inn på skandalehotellet, skriver Side 2.

Schanke valgte faktisk å sende seg selv ut av hotellet, men ble gjenforent og kjæreste med Michelsen i to år, før kjærligheten tok slutt med det daværende samboerparet, ifølge Se og Hør.

Nina Svorkås

Sammen med Schanke var også Svorkås deltaker i sesong fire i 2012. Jusstudenten måtte både sende hjem sin beste venn inne på hotellet, og ofre seg selv for kollega Maria Solbakken i parseremonien der Svorkås mente Solbakken fortjente en ny sjanse.

Kevin Kvamvold

Kvamvold var med i de fire første episodene av den syvende sesongen i 2015, men rakk å vekke oppsikt inne på hotellet. Allerede i første episode uttalte han at «jeg bruker aldri kondom, jeg ser om jenter har en kjønnssykdom», ifølge Side 2.

I 2015 omtalte også Se og Hør at Kvamvold valgte Paradise-kollega Tina Hagen som partner ut av taktiske grunner, og fordi hun var det han kalte «styggest».

Harald Vanebo

En annen trønder som var med i sesong syv var Harald Vanebo. Han fikk faktisk oppfordringer til å melde seg på fra - hold dere fast - bestemødrene sine. Vanebo røk ut på den siste kvelden av «mord og mysterier»-uka inne på Paradise Hotel, der han ble halvveis lurt av Elin Bergius i parseremonien, ifølge Side 2. Vanebo kom faktisk helt til finalen, men måtte se seg slått av Martine Sjøhaug og Pierre Louis Olsson, som endte opp med å vinne.

Henriette Otervik

Otervik sjekket faktisk inn på hotellet to år på rad - men gleden ble kortvarig i sesong åtte i 2016. Det var nemlig en jente for mye i sesongens første episode, og gutta skulle velge ei jente hver. Otervik var den eneste som ikke ble valgt, og måtte derfor reise før hun i det hele tatt fikk åpnet kofferten sin, skriver Side 2.

I den niende sesongen og foreløpig siste sesongen gikk det derimot bedre for heimdalsjenta, som fikk et mye lengre opphold - og ble kåret til «Miss Paradise».

Jonas Malvik Ulseth

Stjørdalingen var med i sesong åtte, og varte i hele 45 episoder. Der krydret han TV-serien med trønderske gloser. Og sokker i sandalene. Ulseth røk ut i finaleuka, og flyttet sammen med deltaker Nina Martnes etter innspillingen. Etter et års tid ble det slutt mellom Paradise-paret.

