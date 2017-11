Likte du Making a Murderer og True Detective, bør du se denne serien

TV-serien ble sluppet hos Netflix nå i oktober, og er basert på true-crime-boka Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, og er som sjangeren tilsier - basert på en sann historie og virkelige personer. Allerede før premieren avslørte Netflix at det vil komme en andre sesong, så om du er en skikkelig serie-binger, har du mer i vente.

Skal vi tro Sigurd Vik fra NRK Filmpolitiets anmeldelse av de to første episodene, «har Mindhunter virkelig potensial til å bli en godbit i høstmørket», og ga seriens begynnelse en femmer på terningen.

- Terningen står

Nå har anmelderen på NRK Tyholt sett hele den første sesongen - og begeistringen har ikke avtatt.

- Terningen står den, historien er meget godt sammensatt sesongen ut. Fra en anmelders perspektiv er det kun litt smågrums med overforklarende dialoger og litt for overdrevet motbør for detektivene som gjør at den ikke klatrer helt til topps, forklarer Vik til Trd.by.

Han mener serien byr på god underholdning, i tillegg til å være lærerik. I serien får vi presentert FBIs historie på en god måte, hvor serien finner sted på 70-tallet der både det amerikanske samfunnet og FBI opplever store omveltninger.

- Serien er basert på facinerende virkelige personer, og seriemorderen Ed Kemper spilles fabelaktig godt av skuespilleren Cameron Britton. For nerdene er boka serien er basert på skrevet av en virkelig FBI-agent, John E. Douglas, og karakteren Holden Ford er basert på ham. Douglas er en mytisk FBI-etterforsker og har også inspirert til karakterer i Hannibal Lecter og Nattsvermeren.

Vik mener at Mindhunter er en perfekt serie for dem som er glad i true crime, og har fulgt med på for eksempel Serial, Making a Murderer og True Detective, og har en mage som tåler drivende seriemorder-krim.

- Jeg er selv en 70-tallsfan og digger det på skjermen, og dette er en kul epokeserie også.

5 om seriemorderen Edmund Kemper

Seriemorderen Edmund Kemper er sentral i første sesong av Mindhunter, og er aller høyeste grad en ekte person - og fortsatt i live.

Biography.com presenterer en rekke skremmende fakta om Kempers virke, og her er noen av dem:

1. Han drepte besteforeldrene sine som tenåring

Fra ung alder viste Kemper tegn på forstyrrende adferd, der han kuttet av hodene til søsterens dukker og tok livet av flere katter. 15 år gammel ender han opp med å skyte og drepe begge besteforeldrene sine. Senere har han forklart at han drepte bestemoren for å «sjekke hvordan det føltes», og at han drepte bestefaren slik at han ikke skulle sørge over tapet av sin kone.

2. Han ble diagnostisert med paranoid schizofreni

Etter drapet på besteforeldrene ble han diagnostisert og sent til en sikkerhetsanstalt for mentalt syke kriminelle. Han ble løslatt i en alder av 21 år, og behandlerne ved hospitalet erklærte han som et perfekt eksempel på hvordan man bør rehabilitere unge lovbrytere.

3. Det turbulente forholdet til moren endret med hennes død

Kemper har hevdet at moren var en alkoholiker som led av en personlighetsforstyrrelse, og som verbalt misbrukte han hele hans liv. Etter å ha kommet ut av sikkerhetsanstalten flyttet han likevel tilbake til sin mor, der han endte opp med å drepe henne mens hun sov. Innen den tid hadde han allerede tatt livet av seks unge kvinnelige haikere. I ettertid har Kemper hevdet at det var sjalusi knyttet til morens jobb som utløste hans kommende rekke med drap.

4. Funnet skyldig i åtte drap

Etter å ha drept sin mor og en av hennes venner overga Kemper seg til myndighetene noen dager senere. I november 1973 ble han funnet skyldig i åtte tilfeller av drap. Han ba om dødsstraff, men fikk i stedet livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Kemper soner i Calefornia State Prison Solano.

5. Kemper har vært inpirasjon til mer krim-underholdning

Kemper skal ha vært inspirasjon til karakteren Buffalo Bill i Nattsvermeren og Edger Vess i Intensity. Han er også sitert av Cristian Bales karakter, Patrick Bateman, i filmen American Psycho:

"When I see a pretty girl walking down the street I think two things. One part of me wants to take her out and talk to her, be real nice and sweet and treat her right...," sier Patrick Bateman.

"And what'd the other part of him think?" spør kompisen.

"What her head would look like on a stick!" [laughs]

