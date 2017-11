- Hadde Universal ringt meg i morgen, hadde jeg takket nei

- Jeg lærte meg et musikkprogram gjennom Youtube, og tenkte det hadde vært artig å lage en sang. Jeg la ut den første sangen min i mitt andre år på videregående, mest for moro skyld og bare på tull. Men det var mange som likte det, og da fortsatte jeg å legge ut flere sanger.

Peder Fossum (19), med artistnavnet P-Flow, har gått to år på medie- og kommunikasjonslinja på Charlottenlund videregående skole. Der ble han introdusert for musikkprogrammet.

Siden den gang har låtene hans blitt strømmet rundt to millioner ganger.

- Jeg skriver, mikser og produserer alt selv. En av låtene som jeg laget med Bendik Belsås (Young Henny, også en ung trøndersk rapper, journ. anm) sommeren 2016 har blitt strømmet over 700 000 ganger. Det er veldig artig.

Slapp EP i august

I august ga han ut sin første EP, Flowers, og forteller om gode tilbakemeldinger. Navnet P-Flow er rett og slett det samme som det han valgte å kalle seg på Instagram.

- Jeg liker å være kreativ, og musikken er en plass hvor jeg kan få være veldig kreativ. Broren min mente at jeg burde satse på musikken, og betalte for å sette opp et musikkstudio hjemme hos oss. Han sa at når jeg tjente nok penger kunne jeg betale han tilbake. Og det har jeg klart å gjøre nå.

- Hva handler musikken din om?

- Jeg skriver om alt fra personlige ting til det som gjør folk gira av å lytte til, som jeg føler treffer. På konsert er det artig å ha musikk som lager liv, men det er også godt å lage musikk som du bare kan sitte å lytte til og følge med på teksten. Som når jeg skriver sanger om for eksempel familie og sorg. Jeg rapper egentlig om alt.

Hvem er dine musikalske forbilder?

- Da jeg var yngre hørte jeg mest på Wu-Tang Clan, som er gammeldagse rappere fra 80-90-tallet. Jeg har faktisk tatoveringer av gruppa, og det var dem som fikk meg interessert i å lage musikk selv.

I tillegg trekker han frem artister som Tupac, Biggie, Travis Scott og Mac Miller.

- Jeg har ikke lyst til å være som noen av dem, men de motiverer meg og når jeg hører andre lage nye kreative ting så får jeg motivasjon selv.

Fossum har også laget en musikkvideo, der store deler er spilt inn i Trondheim. Sjekk videoen under!

Artist, butikkansatt og modell

Fossum har nærmere 35 000 følgere på Instagram.

- Da jeg gikk på ungdomsskolen drev jeg mye på med appen Vine, og laget videoer av alt mulig rart, som rare ting på skolen. På et tidspunkt var jeg den tredje største i Norge. Jeg har en del følgere fra den tiden. Men jeg føler at de fleste som følger meg nå, gjør det på grunn av musikken.

- Vine ble nærmest som et springbrett for deg?

- Ja, det var nesten det som startet det hele. Vine var tull og tøys, og det var musikken i begynnelsen også. Men så begynte folk å faktisk høre på sangene, og det er veldig artig.

Ved siden av musikken jobber Fossum som butikkmedarbeider og modell. Frem til helt nylig har han også jobbet som betongarbeider.

- Har gjort mye forskjellig for å si det sånn. Det er artig med variasjon.

Blant de 100 beste i The Stream

Fossum deltok i musikktalentkonkurransen The Stream i fjor. Der gikk de 100 artistene som ble strømmet flest ganger videre til en såkalt showcase. Fossum var en av dem. Der måtte han stå på en scene foran tre dommere - Marion Ravn, Espen Lind og Cate Sundberg.

- Jeg hadde aldri stått på en scene før, og var ganske nervøs, så det gikk ikke så bra. Jeg fikk bare ett ja fra Marion Ravn, og du måtte ha minst to for å gå videre.

I ettertid sier 19-åringen at han er glad for at han ikke gikk videre.

- Jeg innså at det ikke var noe jeg hadde lyst til å gjøre, jeg vil ikke være «han som vant The Stream». Jeg vil heller være han som har fått det til selv, uten noen platekontrakt for å bli sett.

- Har du fått noen tilbud om signering?

- Nei, ikke ennå. Men i går spurte Kaveh meg om jeg ville lage en sang med han, og han er jo signa til Universal. Jeg har tro på at jeg kan bli signert jeg også, men jeg vil ikke være typen som oppsøker dem.

- Hva om du hadde fått et tilbud i morgen?

- Da hadde jeg sagt nei. Jeg vil vente til jeg har fått musikken akkurat som jeg vil ha den, og at jeg kan presentere meg på den måten jeg vil. Uten et label i ryggen lytter folk til deg fordi du synes du er bra, ikke fordi et plateselskap pusher på. Jeg vil vente til jeg vet at de fleste som hører på musikken min, faktisk liker den.

Størst i USA

Så langt har P-Flow hatt fire konserter i Trondheim; på Knaus på Samfundet, Sukkerhuset, Nattergalen og under Trondheim Musikkfestival.

- Den første etter The Stream var på Knaus, og det følte jeg gikk veldig bra. Det var sammen med en annen artist, Conz, fra Oslo. Jeg merker at for hver gang jeg fremfører så går det lettere, at jeg blir mer komfortabel på scenen.

- Har du en drøm om hvor langt du kan nå med musikken?

- Ja. jeg har en drøm om å nå ut internasjonalt, som å ha konserter i for eksempel USA. Målet er å kunne sette opp en tour og dra gjennom USA og land i Europa.

I Norge har han flest lyttere i Oslo. Men det er faktisk i USA han har flest strømminger, med over dobbelt så mange der som i Norge til sammen.

- Det er veldig artig å se, siden det er USA jeg drømmer om.

Fossum forklarer at han gjennom noe som heter Tunecore får betalt for antall strømminger av musikken, på for eksempel på Spotify. Selv betaler han en liten sum hver gang han legger ut en ny sang på musikkstrømmetjenesten.

- Er dette noe du kan leve av?

- Ja, jeg ser at den siste måneden har jeg doblet lytterne mine på Spotify, og da dobler jeg inntekten også. Alt jeg har i studioet har jeg betalt for penger jeg har tjent gjennom musikken, så jeg har ikke så mange utgifter. Jeg kan ikke leve av det alene ennå, men det er en god start.

