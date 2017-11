Sangen til studenten Anders (22) forveksles med Kygo

August i år slapp 22-åringen låten «No Sweat» under artistnavnet «Pusa», men det er ikke før nå den har fått oppmerksomhet.

Ulike YouTube-kanaler har lastet opp Liland sin sang med tittelen «Rihanna ft. Alan Walker & Kygo – No Sweat». Til sammen har dette generert over 650.000 avspillinger på kun to dager.

– Hvis denne veksten fortsetter kan jeg, Kygo, Alan Walker og Rihanna feire 1 million i løpet av uken, skriver han på sin Facebook-profil.

Kygo trekker flere lyttere enn Pusa

Han har aldri vært så travel på sosiale medier som nå. Det har blitt mange avspillinger på kort tid, noe som fører til oppmerksomhet.

– Responsen har vært helt enorm! Det ser jo ut som folk virkelig liker låten, og faktisk tror den er laget av Kygo, Rihanna og Walker. Det tar jeg som et kompliment, sier Liland.

Gjør man et søk på sangen på YouTube kommer det opp utallige videoer. Han har ikke telling lenger.

Her kan du se YouTube-vidoen som har flest avspillinger:

Jobber mye med musikken

Liland er, i likhet med Kygo, fra Bergen og er heltidsstudent på masterstudiet i samfunnsikkerhet på Universitetet i Stavanger. Det tar mye tid, men han finner fortsatt tid til musikken.

– En kompis introduserte meg for FL Studio (musikkprogram) for cirka fem år siden. I starten var det litt av og på, men de siste to årene har jeg jobbet med musikk så og si hver dag.

Studenten setter stor pris på responsen, men håper han i fremtiden kan få samme respons med egen signatur.

– Jeg velger å tro at de som har lastet opp låten min har gjort det fordi de liker den, og da synes jeg det er litt dumt at jeg ikke krediteres. Jeg forstår at Kygo trekker flere lyttere enn Pusa, men det blir ikke rett, legger han til.

