Skam-Tarjei klar for ny filmrolle

Tarjei Sandvik Moen (18) går fra å spille homofil gutt i ungdomsdramaet Skam til å spille elev i et romantisk forhold med sin eldre lærer i thrilleren «En affære». I den nye filmen spiller han mot 26 år eldre Andrea Bræin Hogvig, som spiller læreren.

Sandvik Moe innrømmer ovenfor NRK at det er utfordrende å spille en slik rolle, men hadde ikke sagt ja til jobben hvis ikke det hadde bydd på utfordringer. Siden han ikke har sett noe lignende i det norske filmlandskapet syns han det er en spennende jobb å ta på seg.

- Det er interessant å utforske hva som er gråsoner og hva som er riktig og galt. Det er tabubelagt med slik aldersforskjell, forteller Tarjei Sandvik Moe tilNrk.

Filmen som kommer på kino i 2018 beskriver forbudt romanse, og regissør Henrik Martin Dahlsbakken syns det er spennende å lage en film som viser at kjærligheten ikke har noen grenser. Regissøren hadde tidlig sett for seg at han ville ha Sandvik Moe i rollen, og syns kjemien mellom han og motspiller Andrea Bræin Hogvig er god.

- Jeg tror de kan bli et minneverdig filmpar, sier han tilNrk.

