Slik lærer du deg å strikke på 1-2-3

Stadig flere unge lærer seg å strikke, men det er ikke alltid like lett å vite hvordan en skal komme i gang.

– Sørg for at pinner og garn passer sammen. Mange gjør feilen at de har tykke pinner og tynt garn. De to bør passe sammen, sier leder av Strikk og drikk, Monica Varøy Haga.

De gjør nettopp det navnet tilsier, møtes for å strikke og drikke.

Mange har kommet på møtene deres med spørsmål om hjelp til å strikke. Varøy Haga deler her noen av sine beste råd.

Mest leste strikkeblogg

– Å ha en god bestemor er ikke så dumt, sier Gro Vibeke Najem.

Hun står bak bloggen Vibbedille , som er Norges mest leste blogg innen håndverk. Daglig leser mellom 4000 og 5000 personer bloggen hennes, og hun får stadig nye forespørsler fra unge strikkere.

Selv lærte hun å strikke av sin bestemor da hun var fem år gammel. Nå hjelper hun andre som vil lære seg å strikke via bloggen hennes.

– Det går ikke en dag uten at jeg hjelper noen.

1. Ikke gå for hardt ut

Å begynne med en Dorthe Skappel-genser eller ullsokker er kanskje ikke det lureste. Start med noe så enkelt som en firkant til du får teknikken i fingrene.

2. Få hjelp

Kjenner du noen som kan strikke, så er det ingen bedre måte å lære. Ta en tur til bestemor, naboen eller klassekamerater som kan strikke. Da kan de også fortelle deg hva du gjør feil.

– Folk må bare kaste seg uti det og ikke være redde. Snakk med andre, få kontakt med dem som strikker og ikke vær redd for å gå på Husfliden og andre gode strikkebutikker, sier Varøy Haga.

3. Se videoer

Nettet florerer av videoer av strikking. Noen i et tempo som er umulig å skjønne om du er ny. Vil du lære deg ulike teknikker, kan det da være lurt å ta det steg for steg i videoer. Sjekk for eksempel ut nettsiden garnstudio.no .

En kan også lære seg mye ved hjelp av YouTube. Varøy Haga forteller at et medlem, en ung mann i 20-årene, faktisk lærte seg å strikke bare ved hjelp av videoene fra YouTube. Så det er mulig!

– Jeg er veldig fan av YouTube. Du kan søke opp så banale ting som å legge opp, så det er ikke dumt å begynne der, sier Najem.

4. Les på garnet

Kanskje en av de største feilene nybegynnere gjør ifølge Varøy Haga, er å ikke lese på garnet.

– Der står det anbefalinger for pinnetykkelse og hvor mange masker en skal ha i bredden for at det skal bli 10 centimeter i høyden og i bredden, sier hun.

Følger en ikke dette, kan resultatet bli noe helt annet enn det en så for seg.

– Om du legger opp 250 masker og strikker for løst til oppskriften kan en genser i small etter oppskriften bli en XXL, og folk skjønner ikke bæret, sier lederen av Strikk og drikk.

5. Velg godt garn

– Velg et godt garn som ikke splitter seg, sier Varøy Haga.

Kvalitetsgarn gjør at det også blir lettere å få til det en ønsker med garnet.

6. Lær deg kodene

Skal du strikke etter mønster vil du fort oppdage at det er en del "koder" du må holde styr på.

Ofte står kodene beskrevet i oppskriften. Vr kan for eksempel bety vridd rett som er en egen teknikk. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

7. Bli inspirert

Ingenting blir kjekt før en er inspirert. Se på prosjekt i blader, bøker eller på nettet. Finn noe du virkelig har lyst til å få til. Da blir det kjekkere også.

8. Finn grupper på Facebook

– Jeg ville startet på Facebook om jeg ikke hadde noen rundt meg som kunne strikke, sier Najem.

I noen grupper kan en bli overkjørt av teknisk når det gjelder strikking, men finner man en side for de litt mer nye, kan en bli veldig inspirert.

Det siste rådet hennes er å bare spørre.

– Hiv deg ut i det, spør og grav der du har sjans. Ikke vær redd for å spørre. Erfarne strikkere lærer mye av ferske strikkere. Alle plukker opp nye ting hele veien, sier bloggeren.

God strikk!