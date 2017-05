Syv ting å gjøre når været er bra

I forrige uke fikk vi virkelig følelsen av sommer i Trøndelag. Selv om været raskt ble gråere denne uken er likevel sommeren rett rundt hjørnet, og vi tør håpe på noen solskinnsdager - i hvert fall i helga.

I mellomtiden kan du jo lese disse tipsene og kanskje få noen gode idéer til hva du kan finne på dersom solen plutselig skulle titte frem.

Gå tur i den fine naturen

Trondheimsområdet har mange fine turmuligheter. De krevende toppturene finnes kanskje ikke, men det er fortsatt en del turstier og parker man kan benytte seg av. Ellers er jo Trøndelag rik på skog, så en tur i skogen kan selvsagt være tingen.

Mulighetene er mange. Estenstadmarka er et eksempel, hvor du blant annet kan få noen halvspektakulære bilder på Burmaklippen, den trønderske etterligninga av Trolltunga i Hardanger. Ellers kan du ta en tur opp til Estenstadhytta eller bare ta en rolig spasertur rundt vannene i marka.

Et annet populært sted å gå tur er Ladestien. Stien strekker seg over åtte kilometer langs fjorden, og går forbi flere av byens mest populære strender.

Oppleve de flotte strendene

Det er mange strender man kan benytte seg av i området. Som tidligere nevnt går Ladestien forbi flere av dem. De er kanskje ikke så store, men de er koselige, og gir deg et flott skue utover Trondheimsfjorden.

Ta en matbit i solsteiken

Det finnes flust av steder i Trondheim der man kan sette seg ned for en matbit, og mange tilbyr også uteservering.

Det skal vel mye til for at du ikke har hørt om Solsiden, i hvert fall om du har oppholdt deg i området en viss stund. Her har man flere trivelige restauranter liggende på rekke og rad man kan benytte seg av.

Er du ikke på Solsiden finnes det flere steder også i sentrum, eller kanskje du heller vil ta turen innom koselige Bakklandet? Mulighetene er mange.

Shopping

Kanskje ikke den beste uteaktiviteten, men om du tilbringer mer tid på å gå mellom de ulike butikkene i sentrum kan du kanskje få med deg litt av solsteiken? Om ikke, ta en utepause i all shoppinga!

Byvandring

Uansett om du er lokalkjent eller på besøk er byvandring undervurdert. Trondheim har masse å tilby.

Trondheim er en by med mye historie, og flere attraksjoner. Nidarosdomen, Kristiansten festning og Nidelva er alle eksempler. Domen er faktisk et av de mest populære pilgrimsmålene i Europa. Om ikke det er nok så er Nidarosdomen i seg selv et flott skue med sin velkjente arkitektur.

Kristiansten festning ligger anlagt på "toppen av Trondheim" over Bakklandet og Møllenberg. Ikke bare er det mye historie der, for plasseringen gir også en eksepsjonell utsikt over byen.

Ellers kan du jo ta turen til Bakklandet med sine trange og koselige gater. Her kan du også få et glimt av Gamle Bybro, som først ble anlagt helt tilbake i 1681.

Sandvolleyball, fotball og frisbeegolf

For de som liker å være aktive og samtidig få sol på kroppen er ballsport som volleyball og fotball.

I tillegg har man de siste årene fått muligheten til å spille den voksende sporten frisbeegolf i flere av parkene i Trondheim.

Piknik

Alle vet at piknik er en slager. Kjøp med mat, frukt, godis og god drikke og plasser vennegjengen i en de fine parkene eller på strendene. Her kan man sitte hele dagen og nyte gode samtaler mens man jobber med brunfargen.