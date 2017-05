- Har savnet en sånn festival som dette

Festivaldeltagerne Egil Reistadbakk (29) og Sebastian Storvik (23) synes det ferske festivalkonseptet er legendarisk.

- Trist at det må en rogalending til for å få i gang en festival her på Møllenberg, men koselig er det likevel!

Storvik har vokst opp 30 minutter unna festival-lokasjonen, og er begeistret for at man har stelt i stand et arrangement som kan nytes av både store og små.

- Jeg er imponert over at de har stelt i stand et familie- og barnevennlig tilbud på dagtid, i tillegg til det som foregår på kveldstid. Møllenberg er mest kjent for sitt rike studentliv, men det er viktig at folk i alle aldre får delta på slike lokale arrangement.

Egil Reistadbakk/Reggie got beats gleder seg mest til etterfesten, der han skal stille som DJ på ”Diskoteket” akkompagnert av vokalist Rohey Taalah. Der skal de spille en eksklusiv førpremiere av deres nye singel.

LES OGSÅ: Dette er mannen bak Trondheims ferskeste festival

På hjemmebane

Bakkefestivalens største headliner er elektropop-bandet ”The Fjords”.

- Det var morsomt å bli spurt om å være med som headliner’n. Vi har god ”following” i Trondheim, og spiller for fulle saler når vi opptrer. Her er vi på hjemmebane.

Bandet er kjent for sin gåtefulle musikk som fokuserer på flere viktige tema, slik som forurensning, avhengighet, tap, liv og kjærlighet.

- Vi synger om ting som opptar oss i samtida, og global oppvarming er noe av det viktigste man kan snakke om. Temastilen vår er sammensatt, det er nesten som en blanding mellom blogg og illustrert vitenskap, utdyper vokalist og bandleder Petter Vågan (34).

The Fjords har fornyet samarbeidet med ”Helmet Films & Visual Effects”, som produserte deres prisbelønnede musikkvideo ”All in”. Nå skal de lage enda en med samme gjengen.

- Plottet i ”All in” var helt sinnsykt, men det ble veldig kult. Nå planlegger vi en til, forteller trommisen Kim Christer Hylland.

De har mange jern i ilden. Fra midten av mai frem til høsten skal de bo i studio, å jobbe med nytt materiale. Kveldens opptreden på Bakkefestivalen blir med andre ord noe av det siste vi ser til The Fjords på en stund.

- Hva er deres forventninger til kvelden?

- Det blir garantert kjempegod stemning. Trønderne er et livlig publikum!

Over all forventning

Trym Sørsdal (21), markedsføringssjef for festivalen, synes den har gått over all forventning

- Alt har gått etter planen, til og med bedre enn den vi hadde i utgangspunktet. Det største problemet vi har hatt i dag er at det befant seg en søppelkasse uten søppelpose inne på festivalområdet.

Plasseringen av festivalen er ikke tilfeldig. Den er plassert i et intimt og naturlig amfi, slik at lyden skal bære godt oppover bakkelandskapet. Sørsdal har allerede mottatt mye ros fra fornøyde publikummere, noe som motiverer til å innføre festivalen som en tradisjon her i ”studentsmørøyet”.

- Vi løfter den trønderske scenen i kveld, og det skal vi også gjøre neste år. ”Bigger and better”, men ikke på bekostningen av intimiteten, utdyper han.

Haldor Oterholm (34) er også en som lar seg underholde av kveldens begivenheter. Han er spesielt fascinert av plasseringen.

- Det skjer jo rett i denne fine gata. Hjemmekoselig, synes jeg.

LES OGSÅ: Snart klare til fest. - Det blir rart å se sluttresultatet

Fascinert av kveldens artister

Tove Kristin Jørgensen (27) og Juni Victoria Falck (23) gleder seg mest til å få høre det retrofuturistiske soulpop-bandet ”Rohey” og ”The Fjords ”med sine mørke elektropop.

- Fint at det er mindre, men ekstremt kule band som skal spille i kveld. Det blir mer stemningsfullt da, mener Jørgensen.

Begge synes Bakkefestivalen er et fint tilskudd til årsløpet, festivalmessig sett.

- Trondheim Calling i februar, Pstereo i august, og nå har vi Bakkefestivalen i mai, sier Falck.

Berit Johanne Skogvang er glad for å kunne hjelpe til under festivalen.

- Jeg så arrangementet på Facebook. Siden jeg bor rett borti her, så tenkte jeg at jeg kunne melde meg som frivillig.

Hun er ikke den eneste som er her for å jobbe. André Fagerheim (27) fra ”Lysklæt” står og griller pølser i toppen av bakkeområdet.

- Jeg har stått her i hele dag og laget mat. Selv om jeg er sliten, så trives jeg veldig godt her på grunn av den koselige og intime settingen.

Dett er noe Kenneth Robertsen (29) og Daniel Reppert (21) kjenner seg igjen i. De selger vin og kaffe for ”Jacobsen & Svart”, til kveldens tørste kunder.

- Vi har solgt dobbelt så mye som forventet. Det har vært en helt topp dag med god stemning, sier Robertsen.

Reppert har gledet seg til å høre bandet Rohey, og tyvlytter litt inn i mellom salgene.

-

Bakkefestivalen imponerer meg. Den er ikke en sånn typisk ”trønder-pils-faenskap-festival”. Hvis det er lov å si.

LES OGSÅ: Disse guttene hadde aldri laget festival - nå lanserer de Bakkefestivalen

Allerede booket artister til neste år

Festivalsjef og hovedpersonen selv, Jon Vu-Yen Nguyen (26), er kjempefornøyd med kvelden. For han har festivalen vært en følelsesmessig berg-og dalbane, og er veldig rørt av all rosen han har mottatt.

Jon Vu-Yen Nguyen har gledestårer i øynene når han forteller om Bakkefestivalens suksess.

- Energien er kjempebra! Det er så godt å høre at folk digger dette.

Det blir en reprise neste år?

- Reprise? Det blir mye bedre enn en reprise! Jeg har allerede booket artister!

LES OGSÅ: To nye artister bekreftet til nyoppstartet festival

For lite som skjer i Trondheim

Sellia Goba (21) synes det er altfor lite som skjer i Trondheim, og er derfor kjempefornøyd med tiltaket.

- Jeg har savnet en sånn type festival som det her. Bakkefestivalen viser at lavbudsjett er løsningen på mangelen av slike typer arrangement.

Eirin Sivertsen (22) og Malin Solberg (22) mener også at det skjer for lite, og da spesielt på Møllenberg.

- Jeg bor rett borti her. Litt surrealistisk at det plutselig befinner seg en festival i bakken som jeg spaserer opp hver dag. Fint at det skjer noe her, bortsett fra russen som forflytter seg fra og til festningen i mai, forteller Sivertsen.