Casa Murilo med akustisk comeback på toppen av piren

Med en flunkende ny singel rett rundt hjørnet, tar vokalistduoen i Casa Murilo turen til Trondheim igjen. Dan Hesketh og Chris Winfield gjester Astrum Unplugged, en ny og månedlig konsertserie, som holdes i Astrum Grill & Raw Bar på toppen av Clarion-hotellet på Brattøra. Der skal artistene holde en akustisk konsert i det som beskrives som en intim setting fredag kveld.

Winfield gleder seg til å spille igjen, etter en lengre pause fra konsertlivet, og da spesielt siden det er i Trondheim.

- Vår eneste ambisjon er at vi skal ha det morsomt. Det blir den første konserten vi holder på tolv måneder, så det skal bli godt å få motoren igang igjen. Vi har vært mye i Trondheim tidligere, og det er alltid morsomt. Det er en god by å gjøre comeback i, understreker han.

Ny låt

Casa Murilo kommer for anledningen også med en helt fersk singel, kalt "Skin of my teeth". Den slippes på Spotify og radio like før de går på scenen på Brattøra.

- Vi har den siste tida brukt veldig mye tid på å bli voksne med huskjøp og litt av hvert, så det føles godt endelig å kunne gi ut noe igjen. Vi er veldig fornøyde med singelen, og håper folk vil like den.

Duett

Winfield ser samtidig frem til å holde en akustisk konsert, eller en duett, for publikummet i Trondheim.

- Det blir litt som når jeg og Dan skriver sanger på soverommet. Da sitter vi der med gitaren og ei flaske vin. Det blir nok ikke så vanskelig å ta det ut på scenen heller, konstaterer Winfield.

Han lover liv og røre både på scenen og blant publikum i løpet av den drøyt to timer lange konserten.

- Vi prøver alltid å få med publikum. Kjøper man billett, forventes det at man blir med på showet.

Eksperimenterer

Arrangementansvarlig, Markus Sletten, gleder seg til å få bandet opp på scenen.

- Det er et band som tidligere har gjort litt forskjellig i Trondheim, og som blant annet solgte ut Samfundet i fjor. De er veldig livlige, tøffe og underholdende, og veldig flinke til å få med seg publikum, forklarer han.

- Casa Murilo er et band den yngre garde kanskje kjenner bedre til. Det passer oss fint, ettersom det er ei gruppe vi har lyst til å inkludere litt mer. Derfor kjører vi også på med studentpris på billettene.

Scenen konserten skal holdes på er forholdsvis ny, og ikke mange konsertene har blitt spilt i toppetasjen ved piren. Denne gangen skal det eksperimenteres litt.

- Det blir så klart spennende å ta scenen i bruk igjen, men denne gangen har vi tenkt å snu litt på den for å prøve noe nytt. Vi har sett en voksende trend i Trondheim der det kommer flere scener med litt særpreg, og vi tror dette er en scene helt annerledes fra andre ting i byen, avslutter Sletten.