Dette irriterer oss på Facebook

For sammen med våre velvalgte fjes-kompiser, befinner vi oss i et univers hvor enkelte ting blir veldig fort gammelt.

1. Føring av dagbok

Du vet som regel hva dine 400 nærmeste driver med om dagene. Og godt er det. Men er det nødvendig å skrive «pusset opp kjøkken, kjøpt ny lader til mobilen, drukket kaffe og malt katten»?

Short and sweet, baby. Short and sweet.

2. Milepælkalender for barn

I beste mening: Vi er glade på dine vegne. Du har fått barn. Fett! Men, å se nittifire bilder i døgnet av mirakelet tar ikke helt av.

Det ér faktisk ingen sensasjon at «vår lille, vakre skatt» er blitt «hele» tre måneder gammel.

3. Hashtag-bonanza

Fra reklamens abc: Om du har et bilde av en hest, trenger du ikke å skrive «hest» under. Da blir det bare Hest-Hest. Samme prinsipp med hashtags. Vi ser at du smiler, vi ser at det er sol, og vi syns du er vakker. Ingen behov for å legge til #happy #sun #hjertehjerte #catsplayinginthesnow.

4. Facebook-minner

Facebook er så snille, atte. De minner oss på ting som at «på denne dagen, for fire år siden, spiste du makrell i tomat!». Joda. Takk for informasjonen. Men ikke stress med å dele. Vi har allerede sett det.

5. Selfie-stang

Selfien er kommet for å bli. Greit. Å se en halv arm på profilbildene til folk kan man tåle. Men selfie-stang? Passer like dårlig på fjasen som en Dimmu Borgir-konsert i en begravelse. La den ligge på halv... stang. Ja. Få det bort.

6. Hjerte-hjerte-smelt!

En noe diffus tittel. Budskapet er: livet går opp og ned. For alle. De mest sukkersøte «verdens beste kjæreste», «livet er herlig» og «jeg elsker lav-karbo!» kan fremkalle et hekto med oppkast i munnen på de mer kyniske av oss.

7. Umotiverte selfies

Om du fanger deg selv i et øyeblikk som er verd å dele, helt topp. Men et bilde av deg selv med underteksten «off to work» eller lignende er ikke veldig interessant. Vi VET hvordan du ser ut. Og du er sikkert nice!

8. Orddelingsfeil

Nå er ikke Facebook så veldig behjelpelig når det kommer til rettskriving, men et par tips på veien. «Kjempekjekt» – ètt ord. «Kosekveld» – étt ord.

Nå er heldigvis budskapet viktigere enn stavingen, men noen av oss kan fort kjenne på røkne blodkar bak hornhinnen ved for mange røde streker under feilskrevne ord og vendinger.

9. Innsjekk på treningssenter

Fint at du trener. Men såfremt man ikke er ansatt i et spionbyrå er det 100 % uinteressant å vite nøyaktig hvor du er til enhver tid. Og treningsstudioer er arenaen for de største syndene. «Få det trent!». Nei takk.

Sådan. Godt å få det ut. Det blir spennende å se hvor mange Facebook-venner jeg har igjen i morgen.

