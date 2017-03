Amerikansk versjon av Skam kan komme allerede i år

Følg trd.by på Facebook

Sana eller Vilde – hvem blir hovedpersonen når Skam-hysteriet går inn i neste fase?

Som vanlig er serieskaperne hemmelighetsfulle, strategien har fra start av vært å holde hardt på all informasjon. Tanken er at publikum skal få oppleve innholdet direkte, og kun i serien. Men prosjektlederen forteller nå det svenske nyhetsbyrået TT hvordan de har håndtert fansens enorme forventninger til neste sesong.

– Vi får veldig mange forespørsler og må si nei til journalister og arrangementer. Det er overveldende og fint å omfavnes av en slik entusiasme, sier Marianne Furevold-Boland.

Nå kan du studere Skam

Amerikansk versjon kan komme allerede i år

Suksessen med Skam har gjort at verden ser mot Norge. Det arrangeres Skam-safari, der fans fra utlandet busses rundt til sentrale innspillingssteder. Skam er også kommet inn i skolene, og det utvikles undervisningsmateriell til nordiske elever. Samtidig har den amerikanske TV-mogulen Simon Fuller kjøpt rettighetene til NRK-serien, og første sesong i den amerikanske versjonen kan komme allerede i 2017. Den skal skildre ungdommers liv i en amerikansk setteting, sier Furevold-Boland.

– Han vil være tro mot det opprinnelige konseptet, og vi er beæret over at han skal gjøre en egen versjon. Men helt likt blir det jo aldri, dette blir en selvstendig produksjon, opplyser hun videre til TT.

Hvem som skal stå i sentrum i neste sesong, vil ikke prosjektlederen røpe. Men det hun har lært etter å ha jobbet med unge, byr hun gjerne på:

– Bruk god tid i researchfasen, ta målgruppen på alvor og tro på virkeligheten deres.

Nå er det slutt på stjernerangering på Facebook. Dette kommer i stedet.

Hekta på Paradise? Nå lar NTNU-studenter deg delta i spillet

Mange meninger

Publikum har mange meninger om serien. Men meningene deres påvirker ikke innholdet, ifølge Furevold-Boland – som forteller at handlingen også denne gangen skrives etter research blant unge.

– Det er viktig å huske at Skams suksess delvis er et resultat av et mangeårig arbeid i NRK med å nå en ung målgruppe, sier hun.

Det er allmenngyldige temaer som gjør at serien går hjem hos flere målgrupper, tror seriens opphavspersoner. Men mest rørt er de over å nå så mange unge.

– Når vi leser i kommentarene at unge gutter og jenter finner styrke i Isak eller Noora, og dermed tar nye steg i livene sine, blir hjertet stort og varmt.