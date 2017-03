Kjenner du deg igjen i disse 9 syndene? Da er du hekta på mobilen

1. Du planlegger dagen ut fra stikkontakter

Mange nye smarttelefoner er ikke i nærheten av å ha den samme batterikapasiteten som den gamle Nokia 3210. Det gjør at du bare kan gå noen timer før batteriet er i bunn. Så når dagens gjøremål planlegges utfra hvor du kan lade telefonen, bør du roe litt ned.

2. Du er glad når andre går

Om du blir glad når du er i et sosialt lag og at kompisen din går en tur på du slik at du kan ta opp telefonen, har du et lite avhengighetsproblem.

3. Emoji-bruken

Når emojiene dine beskriver i mye større grad det du vil formidle, enn det du skriver.

4. Mobilfinger?

Du har fått en deformert lillefinger, siden lillefingeren ligger i bunn og under telefonen for å støtte opp. Likevel strides ekspertene om at lillefingeren kan ta skade av for mye mobilbruk...

5. Pakke-noia

Når du holder på å pakke for å reise på tur, så sjekker du ti ganger at laderen er med, men glemmer toalettmappen og medisinene dine.

6. Touch-typen

Du vet du bruker mye tid på telefonen når du kan skriver raskere på mobilen enn på et vanlig datatastatur.

7. Farlige situasjoner

Joda, det kan skje mye spennende på den lille skjermen. Men spennende kan det også bli i negativ grad når du krysser veien uten å se deg for, fordi du bare må like det ene bildet på Instagram.

8. Sveipe opp ei bok

Joda, når du prøver å sveipe fingeren over pensumboka di for å åpne den, da finnes det snart ikke håp igjen.

9. Det sosiale utgår

Bare vi sitter på en restaurant så kommer telefonen opp når vi venter på mat, hvorfor ikke slå i hjel noe tid på sosiale medier. Hvorfor skal du i hele tatt snakke med personen du er med ut?

Denne saken ble først publisert i januar 2016, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.